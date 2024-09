Caso Loan: un detenido por un expediente conexo y un malentendido con el abogado del comisario Maciel

Loan tiene 5 años, nada se sabe de él desde el 13 de junio pasado

La causa por la sustracción de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció en el paraje Algarrobal de Corrientes tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, ha derivado en varios expedientes conexos por diversas cuestiones que no se ciñen a la búsqueda del niño, pero que rozan el cuerpo principal. En ese contexto, una de esas investigaciones es por resistencia a la autoridad contra un hombre que se opuso a un procedimiento de la Prefectura (PNA) en un hotel de la localidad de 9 de Julio, donde estaban alojados algunos de los niños que estuvieron en el naranjal.

Este miércoles se hizo una audiencia con varios testigos vinculados a la Fundación Dupuy por la causa contra Nicolás Soria, alias el ‘Yanqui’, por atentado contra la autoridad y un psicólogo forense que declaraba desde un juzgado federal en Tucumán vía Zoom fue detenido a instancias de la jueza Cristina Pozzer Penzo, por el delito de falso testimonio, según explicaron fuentes del caso a Infobae.

Todo sucedió el 9 de julio pasado, por la tarde, cuando la PNA entró al hotel donde se alojaba Camila Núñez con su niña y los hijos de Laudelina Peña, quien para ese entonces estaba presa. Todos estaban bajo el ala de la Fundación Dupuy, con abogados y profesionales para el cuidado de los chicos.

“Bajan un oficio que decía que debían llevarse a los niños, también llegó persona del Juzgado provincial”, contó uno de los testigos sobre el motivo de la presencia de la PNA en el lugar.

Según la causa, Soria no dejó ingresar a los prefectos aduciendo diferentes razones, incluso que “era de Interpol”, según pudo saber este medio. El oficial entró igual al hotel. Luego, le pidió al ahora imputado las supuestas credenciales que tenía para acreditar todo lo que había dicho que era. Les dio el documento y una licencia de conducir de Florida, EEUU.

Un testigo dijo que en esa instancia Soria “tuvo una situación de discusión, pero no fue nada brusco” y recordó que “empezó a destapar los vidrios del hotel para que se viralice la situación”. Lo cierto es que hay quienes dicen que también empezó a tirar las mesas y sillas. Ante esto lo detuvieron.

En el contexto de ese caso, conexo a la causa principal de la búsqueda de Loan, este miércoles fue detenido el licenciado Federico Colombo, apodado el “Tucu”, uno de los que estuvo junto a los niños en el hotel de 9 de Julio.

Camila junto a su hija en el hotel de 9 de Julio

Pierri y su faltazo

Este miércoles también se hizo la audiencia por el pedido de excarcelación del ex comisario Walter Maciel. Se trató en la Cámara Federal de Corrientes porque la jueza Pozzer Penzo había rechazo la liberación del ex policía y quien era la defensora oficial había apelado la negativa.

Pero, Miguel Angel Pierri, actual abogado del acusado por la sustracción del niño, no asistió y se cayó la solicitud. Por ende, seguirá preso.

La cuestión es que Pierri no es que faltó a la audiencia, sino que, desde que asumió la defensa de Maciel y se enteró de que había un pedido de excarcelación pendiente, avisó que esa solicitud no la hacían propia, previo a tener el consentimiento de su cliente. Y es por ello que no se presentó: desistió de ese pedido de excarcelación.

Así se lo confirmó a este medio el abogado: “Nunca lo hicimos propio y lo dejamos en claro en la causa”. Además, explicó que cuando se pidió esa excarcelación la acusación contra su cliente era otro y aún