“Me cagó a palos”: los audios de la mujer que denunció por violación a los rugbiers franceses detenidos en Mendoza

Los mensajes se los mandó la víctima a su amiga tras el encuentro con los acusados. Fueron entregados en el marco de la causa que investiga el hecho

Días después de que la denunciante de los rugbiers franceses detenidos por violación en Mendoza volviera a declarar ante la Justicia este martes, se conocieron los audios que la joven le mandó a una amiga tras el encuentro con los deportistas. Se trata de una serie de mensajes que ya fueron aportados a la investigación del caso, la cual está a cargo de Cecilia Bignert, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia.

Las notas de voz datan del siete de julio. Uno de ellos fue grabado durante la madrugada, cuando la joven recién se acababa de ir con Oscar Jégou y Hugo Araudou, del seleccionado francés. El resto de los intercambios son de la mañana siguiente, cuando ella ya había regresado a su hogar luego de haber pasado la noche en el hotel donde se hospedaban los dos integrantes del seleccionado francés detenidos.

“Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel así que no cuentes conmigo, ¿si?”, se escucha en el primer audio que envía a través de WhatsApp. El segundo ya es de varias horas después, cuando la denunciante le relata a su compañera cómo finalizó su noche luego de haber ido al bar Beerlín de la capital: “Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché”.

Entre esos mensajes y los que siguen parece haber pasado un lapso un tanto más largo de tiempo en el que la denunciante tomó noción de todas las lesiones y lastimaduras que tenía su cuerpo, las cuales se las adjudicó a los deportistas con los que había pernoctado. Según su relato, las heridas y los dolores fueron de tal magnitud que tuvo que tomarse un analgésico para calmarlos.

Los rugbiers franceses en Mendoza

“Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda”, dice en la primera nota de voz en la que nota lo ocurrido y comienza a dar detalles de sus marcas.

“Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda”, continuó en otro de los mensajes que están siendo analizados en el marco de la causa, en la que Jégou y Araudou fueron imputados formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. Es decir, una violación grupal.

En el último audio que trascendió en las últimas horas, la víctima insiste dejando entrever su asombro: “Tengo un ojo morado, gorda”. Y agrega: “Me tuve que tomar un diclofenax porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada”.

Los dos acusados, detenidos

Entre las pruebas del expediente, se encuentra un informe médico, un análisis realizado a la víctima tras la denuncia. Allí, se detallan varias lesiones, como nueve moretones de uno a diez centímetros de ancho en diferentes partes, como sus pechos, glúteos y piernas, además de cinco escoriaciones en el omóplato izquierdo.

La víctima, representada por la abogada Natacha Romano, los acusó de haber abusado de su clienta al menos seis veces. La mujer sostuvo que la madrugada del 7 de julio, además, el joven le golpeó y la mordió junto al otro imputado.

Los franceses, que son representados legalmente por el abogado Rafael Cúneo Libarona, recibieron semanas atrás el beneficio de la prisión domiciliaria tras pasar varios días arrestados en celdas del Poder Judicial de Mendoza y de la PFA, luego de ser detenidos en un hotel porteño. Fuentes con acceso al expediente señalaron que en estos días su abogado pedirá la excarcelación definitiva de ambos jugadores.