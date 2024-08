El caso de los rugbiers franceses acusados de violación en Mendoza: la denunciante pidió ampliar su declaración

Video: la llegada de Jégou y Araudou al Polo Judicial mendocino

La joven que denunció a los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Araudou por violación en la provincia de Mendoza pidió ampliar su testimonial, según pudo saber Infobae.

Originalmente, los dos jugadores acusados debían declarar este martes, pero su abogado, Rafael Cúneo Libarona, decidió cederle el lugar a la denunciante. Por esta razón, sus clientes fueron re agendados para el jueves, en un trámite que había sido solicitado hace unos 10 días.

Fuentes del caso informaron a este medio que, tras la declaración de Jégou y Araudou, el abogado pedirá la excarcelación definitiva de los rugbiers.

Cabe destacar que los acusados siguen bajo prisión domiciliaria mientras avanza la investigación del caso a cargo de Cecilia Bignert, subrogante de la Fiscalía de Instrucción N°2 de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza.

Los rugbiers franceses en Mendoza

En las últimas horas, en tanto, un informe médico fue incorporado en el expediente. Allí, según pudo saber este medio, se detallan varias lesiones en el cuerpo de la víctima, incluyendo nueve equimosis de uno a diez centímetros de ancho en diferentes partes.

“Sin embargo, el análisis no encontró lesiones en sus partes íntimas. El especialista que realizó el examen determinó que dichas lesiones no le impedían trabajar”, detallaron las fuentes consultadas.

Jégou y Hugo Araudou fueron imputados formalmente por la fiscal Bignert por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, una violación grupal.

La figura de un hecho gravemente ultrajante, por la que se había pedido originalmente su arresto, fue retirada de la calificación.

Los dos acusados, detenidos

Un día antes, se publicó un video que muestra a Araudou en el bar Beerlín de Mendoza capital, poco antes de conocer a su denunciante. Las imágenes fueron difundidas por Canal 7.

La víctima, representada por la abogada Natacha Romano, los acusó de haber abusado de ella al menos seis veces. La mujer sostuvo que la madrugada del 7 de julio, además, el joven le golpeó y la mordió junto al otro imputado.

Romano aseguró que la habrían tenido cautiva por varias horas desde que ingresó a la habitación. Incluso, remarcó, en diálogo con Radio Mitre, que la mujer tuvo que experimentar “hechos aberrantes y denigrantes”, al relatar que los acusados “la mordieron, la arañaron y la ahorcaron”.

“La herida más visible es un golpe de puño que tiene en uno de los ojos, con un hematoma. También en el cuello, en el mentón, en sus pechos, en las piernas y en la espalda”, describió la letrada al calificar como “salvajes” las supuestas conductas de los acusados.

Los rugbiers acusados

Hay que recordar que Jégou compartía habitación con Araudou en el Diplomatic Hotel, donde habría ocurrido el ataque. Justamente, en la causa, declaró el conductor de la aplicación de viajes que llevó a la víctima hasta su domicilio.

A pesar de que no trascendieron todos los detalles de la testimonial que ofreció el chofer, la atención se centró en la breve descripción que dio del viaje. Y es que ante la Fiscalía aseguró que se trató de un recorrido “normal” y negó haber visto signos de violencia en la víctima. No obstante, el testigo remarcó que no podía ratificarlo, debido a que la mujer viajaba en el sector trasero del automóvil.