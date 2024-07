Escándalo en Villa Mercedes por un fiscal que conducía borracho, chocó contra un auto y lo filmaron

El funcionario público había excedido los valores de alcohol en sangre (Fuente: X @seba265738)

Las imágenes del estado de ebriedad en el que se encontraba el fiscal de juicio de San Luis, Fernando “Chulo” Rodríguez, luego de haber provocado un accidente automovilístico en la localidad de Villa Mercedes. El episodio desató un escándalo por la falta de información provista por la Policía local y se espera que la Justicia provincial adopte un temperamento con respecto a la conducta que tuvo.

Si bien el hecho se dio a conocer el martes a la noche, cuando se viralizó un video grabado por uno de los testigos, el choque se produjo el domingo a la madrugada. Después de que la filmación revelara con claridad que el funcionario público no se encontraba en su cabales momentos después de haber estrellado su automóvil Citroën C4 contra un auto marca Isuzu.

La grabación generó indignación en varias personas de la comunidad, debido a que era evidente que el fiscal no estaba apto para conducir esa noche. De hecho, el testigo logró captarlo cuando intentaba recoger el paragolpe de su vehículo, sin éxito, ya que terminó por caerse en el suelo al perder el equilibrio. Incluso, era notorio como se balanceaba cuando caminaba.

De acuerdo a la información publicada por El Diario de la República, la Policía de San Luis no había labrado un acta en contra del funcionario hasta las 19 horas del martes. Asimismo, el choque no había sido notificado en los tribunales villamercedinos, debido a que los efectivos policiales no lo habían informado.

Finalmente, el Procurador General de San Luis, Luis Martínez, tomó conocimiento de lo acontecido, por lo que el incidente fue difundido por las autoridades. Al mismo tiempo que comunicó que se ordenaron “actuaciones administrativas, sin perjuicio de otras actuaciones policiales que correspondan”, el representante del Poder Judicial puntano aseguró que la situación será evaluada.

El funcionario público se estrelló contra una casa luego de haber chocado al Isuzu (Gentileza: El Diario de la República)

“Las responsabilidades de los miembros del Ministerio Público Fiscal deben ser revisadas y aplicar las sanciones que fueren necesarias”, explicó Martínez sobre la investigación que se realizará sobre la conducta del fiscal. Tres horas más tarde, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que “un hombre de 63 años, de apellido Rodríguez” había chocado a una camioneta marca Isuzu.

Según pudieron reconstruir los investigadores, el fiscal conducía a contramano, es decir, en dirección sur a norte por la calle Sargento Baigorria, hasta estrellarse contra el vehículo que transitaba por Santiago Betbeder, con sentido oeste a este. El auto impactó contra la parte trasera derecha de la camioneta y habría dañado el guardabarros y la rueda derecha.

En el otro vehículo, se encontraba un joven de 25 años que no habría sufrido lesiones producto del accidente. No obstante, Rodríguez fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo, ya que desde la cartera de seguridad apuntaron que el funcionario público tenía 2,12 gramos de alcohol en sangre, pese a que en la región hay una tolerancia cero de alcohol en sangre.

El momento en el que el fiscal quedó tirado en el piso al intentar levantar el paragolpes del suelo

La medida entró en vigencia en septiembre de 2023, cuando el Poder Legislativo de San Luis aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley de Alcohol Cero al volante de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Para ese entonces, la provincia se había convertido en la número 18 en sumarse a la legislación. En la actualidad, la ley está vigente en todas las rutas nacionales.

El objetivo de extender esta norma se enfoca en reducir la cantidad de muertes y heridos en los accidentes automovilísticos que pudieran ser provocados por el consumo de bebidas alcohólicas. Incluso, las autoridades remarcaron que el efecto de las sustancias alcohólicas afectan directamente a la percepción y al nivel de reacción, por lo que argumentaron que “establecer un límite de 0,5 gramos por litro de sangre no solo no tiene sentido, sino que además da lugar a la especulación”.

A pesar de que no se han conocido informes oficiales sobre el impacto que tuvo la aplicación de la ley a nivel nacional, desde el Gobierno reconocieron que en las provincias y ciudades que adhirieron a la medida “se evidencia una mejoría en los controles, donde hay muchísimos menos conductores circulando con presencia de alcohol en sangre”. Además, señalaron que dos años después de que la ley entró en vigencia en Brasil se comprobó que hubo un descenso del 32% en muertes causadas en siniestros viales en Río de Janeiro.