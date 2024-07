El caso de “Pitu” de José C. Paz: mató a un vecino porque le molestaba la música y pasó 9 años años prófugo

El escondite del prófugo del homicidio atrapado por la PFA

El 21 de diciembre de 2014, casi diez años atrás, Abel “Pitu” Santacruz mató de un tiro a su vecino Isidoro Bogado en el cruce de Tupungato y Fernández, zona de Esteban Echeverría. No lo mató para robarle, ni por una deuda, ni por una cuestión de drogas. Isidoro, simplemente, no bajaba la música. “Pitu” se lo había pedido en repetidas ocasiones, que bajara el volumen. Ante la supuesta negativa, fue por la vía del plomo, según la acusación en su contra. Así, pasó casi diez años prófugo, hasta este jueves, cuando la División de Homicidios de la Policía Federal -con una historia reciente de investigaciones exitosas- lo capturó en José C. Paz.

Los detectives contaban con el dato de que el sospechoso trabajaba como albañil, indicaron fuentes del caso a Infobae. Supieron, además, que se encontraba realizando tareas en una obra en José C. Paz, a solo una hora y media del sitio donde cometió el crimen de Bogado. Los detectives recorrieron diferentes domicilios hasta que lo encontraron en la calle Amado Nervo al 4100. Así, identificaron a Santacruz y le pusieron las esposas. Un móvil de la Policía Bonaerense lo trasladó a la Comisaría 2° de José C. Paz, donde quedó alojado, a disposición de la Justicia.

El asesinato de Bogado, de nacionalidad paraguaya, tal como Santacruz, se desencadenó tras una fuerte discusión a raíz de la construcción de una medianera y los ruidos molestos ocasionados por el alto volumen con el que la víctima escuchaba música, de forma frecuente.

La pelea verbal subió cada vez más de tono hasta tornarse una contienda con agresión física y golpes de puño. Aunque algunos familiares lograron separarlos, “Pitu” entró a su casa y salió empuñando un arma de fuego.

Sin mediar palabras, tomó su arma y baleó a su vecino, frente a varios testigos. Bogado murió casi al instante y el autor del homicidio escapó con destino desconocido, hasta este jueves.

En el caso interviene el Juzgado de Garantías N°8 de Lomas de Zamora, a cargo de Gabriel Vitale.

Video: el traslado de "Pitu" tras su arresto

Matar a un vecino: otros casos recientes

En mayo ocurrió un caso similar, cuando un jubilado de 70 años fue detenido luego de asesinar de un tiro a un hombre en medio de una discusión por un presunto robo en el barrio Szczensny de Apóstoles, en la provincia de Misiones.

Todo comenzó a partir de una confrontación dada entre ambas partes en donde el jubilado acusaba al hombre de haberle robado una garrafa y un cuchillo la noche anterior. La pelea se tensó cada vez más hasta que el hombre de 70 años disparó.

Al instante, la víctima, identificada como Carlos Sebastián Medina, de 38 años, cayó desplomado al suelo. Fue su familia la que lo trasladó al hospital, donde intentaron salvarle la vida, pero sus heridas eran tan graves que falleció.

En noviembre de 2023, Sebastián Fernando Belozo, de 36 años, fue brutalmente asesinado a golpes con un fierro en la cabeza en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en medio de una feroz pelea barrial El hecho tuvo lugar, en plena calle, en la intersección de las calles Montiel y Figueredo.

El brutal homicidio de un vecino en Lomas de Zamora

La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona. Dos hombres iniciaron una disputa que, por motivos que aún se tratan de esclarecer, escaló en niveles de violencia y culminó en el homicidio de uno de ellos, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

De acuerdo con las imágenes, el enfrentamiento comenzó cuando Belozo y uno de los agresores, ambos en bicicleta, se cruzaron y comenzaron una intensa discusión. Durante el altercado, un tercer individuo entregó a uno de los implicados un trozo de metal de aproximadamente un metro de longitud, con el cual golpeó brutalmente a la víctima.