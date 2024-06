El caso Loan y la denuncia de Laudelina: una versión plausible, pero ¿es real?

Laudelina, la tía de Loan

Fueron 11 palabras y provocaron un cimbronazo que se sintió mucho más allá de las fronteras de la provincia de Corrientes. El tuit del gobernador Gustavo Valdés “se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan” fue un quiebre en una causa que busca respuestas desde el 13 de junio pasado y, no sólo no las encuentra, tampoco ha dado con ese nene de 5 años que salió a buscar naranjas y desapareció: lo más importante en esta historia.

La denuncia de Laudelina Peña ante un fiscal que no era el del caso y ni siquiera del fuero que entiende en la causa y que, en concreto, versionaba lo sucedido como un accidente, con responsables incluidos, lo cambió todo. Porque lo que relató la tía del chiquito es plausible. La pregunta es si es real. Y, ¿cómo sigue ahora todo?

El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, sus colegas de la Protex y la jueza Cristina Pozzer Penzo, que investigan el caso como averiguación de delito, serán quienes deberán determinar si Laudelina dijo la verdad o mintió ante el fiscal provincial Gustavo Robineau.

Las pericias son la clave para darle sustento o no la versión de la mujer, que la prueba haya sido bien preservada es otra cosa. También escucharla. Que lo haga como testigo o como imputada también es otra cosa. Y, además, de ser cierto, para asignarle su responsabilidad por haber callado por 17 días: ¿cómplice, encubridora, víctima o mentirosa? Ella alegó que tenía temor, explicaron las fuentes consultadas a Infobae.

Los tuits del gobernador Valdés

Hay que recordar que Laudelina ya ha testificado ante el fiscal Juan Carlos Castillo cuando todavía se rastrillaba en busca del nene perdido y nada de eso dijo. También hay que tener en cuenta que, de ser como ahora cuenta la mujer, se explicaría por qué no hay rastros de Loan más allá de la zona de la casa de la abuela Catalina y el naranjal; y en los dos autos de la principal señalada por la tía: María Victoria Caillava, ex funcionaria detenida por captación con fines de explotación agravada.

Por lo pronto, los rastrillajes con perros y drones comenzarán este domingo en la localidad de 9 de Julio al alba. Ya este sábado, a partir de la versión de Laudelina, se peinó un basural que antes no se había revisado y que queda cerca de la casa de la tía de Loan, pero también del matrimonio preso de Caillava y el capitán de navío (RE) Carlos Pérez y del comisario detenido por encubrimiento, Walter Maciel.

Parte de los rastrillajes de este sábaado

Según Laudelina, y en base a fuentes del caso, ella alegó haber sido testigo de cómo la ex funcionaria hoy presa habría atropellado al chico ese 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal. Sostuvo que “le dijo que la iba a matar si hablaba y la obligó a plantar la zapatilla de Loan para desviar el caso”. Pero no acusó a Pérez.

¿Qué pasó con Loan según la tía? “Ella no sabe lo que sucedió con el niño sólo fue a denunciar que había sido amenazada y, en el tren de contar cómo y por qué, dio su relato sobre el accidente del que se dio cuenta cuando oyó un golpe y una frenada”, describieron a este medio cómo se sucedieron las cosas la madrugada de sábado en Corrientes y por qué Robineau, que estaba de turno y está obligado a tomar una denuncia, la escuchó y luego le avisó al fiscal de la Ufrac de Goya, Guillermo Barry, y a la gente de la Protex lo que había dicho Laudelina. Remitió la entrevista grabada en video. No pudo hacer lo mismo con el fiscal federal De Guzmán porque no logró comunicarse.

Matrimonio detenido por la desaparición de Loan y al que señala Laudelina

En el fuero federal no están muy felices con la forma en la que se manejaron las cosas desde la ciudad de Corrientes y menos entienden por qué su abogado José Codazzi la llevó hasta la capital de la provincia a hablar con un fiscal de un fuero que precisamente declinó la competencia para que intervenga la justicia federal en el caso.

Este domingo, el subsecretario de Investigación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero, se reunirá con el fiscal De Guzmán en Goya. No se descarta que con él viaje su jefa, Patricia Bullrich.

Mientras tanto, María, la mamá de Loan, se descompuso cuando le contaron la versión del accidente que dio su cuñada, según confiaron desde su entorno. Las personas que le dan contención psicológica a la madre del chiquito, y a quienes le revelaron lo que sucedía, tuvieron que llamar a una ambulancia para asistirla.

“Hasta que no veamos la declaración testimonial en el expediente, o en otro carácter, esto es inverosímil. El sentido común dice que tenían que ir a la fiscalía de Goya. Todo es muy raro”, sostuvo Sergio Briend, abogado de la familia de Loan.