Evaluarán imputar a los padres del nene que dio positivo en cocaína en Córdoba

Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón (Córdoba)

Luego de que se conociera el caso del nene de 9 años que fue internado en Córdoba por haberse intoxicado con cocaína, la Justicia analizará la posibilidad de imputar a los padres del menor. Por el momento, la caratula del caso no fue definida, pero se ordenó el traslado del resto de los hijos de la pareja para que sean sometidos a pericias y evaluar su estado de salud.

El hecho se conoció el domingo pasado, cuando el pequeño fue llevado por sus padres a la guardia del Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, debido a que presentaba un cuadro febril que no consiguieron bajar por motus propio. Incluso, se había barajado la posibilidad de que hubiera sufrido “una convulsión atípica” por los temblores que realizaba su cuerpo. A raíz de esto, los médicos le realizaron una serie de estudios que confirmaron la presencia de la sustancia en su organismo.

Según las fuentes consultadas por Infobae, el nene fue sometido a un dosaje de cocaína que arrojó un resultado positivo y que permitió constatar que el organismo había comenzado a drenar la droga a través de la orina. Además, el personal pediátrico lo diagnosticó con un cuadro de neumopatía en el pulmón derecho, por lo que dispusieron que continuara internado para observar su evolución.

A pesar de que no se pudo precisar la cantidad que el menor habría ingerido, el director del Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, Guillermo Checchi, aseguró que el paciente se encontraba en buen estado de salud y que no correría riesgo su vida. No obstante, explicó que aún recibe oxigenoterapia, con el objetivo de sanar las lesiones provocadas por el cuadro clínico.

Los menores de edad serán sometidos a estudios (Gobierno de Córdoba)

Mientras que el menor afectado avanza en su recuperación, el fiscal de Violencia Familiar, Pablo Cuenca Tagle, planteó la posibilidad de que los padres del niño sean imputados por los hechos ocurridos. “Aguardamos los resultados de los informes sociales para poder disponer de las imputaciones”, señaló en un diálogo con el medio local ElDoce.tv.

El lunes pasado Cuenca Tagle ordenó que la vivienda de la familia fuera allanada, con el objetivo de analizar el ambiente en el que crecía el menor. Pese a que no se reveló si hubo elementos de interés secuestrados, el fiscal comunicó que los hermanos de la víctima fueron apartados de sus padres.

“Los hermanitos fueron trasladados al Polo de la Mujer para que sean controlados por profesionales médicos para saber la situación en la que se encuentran. Además, se les hará un análisis toxicológico”, explicó el investigador sobre las medidas que se realizarán luego de que el padre del niño le confesara al personal policial que intervino en la causa que tanto la madre, como otro de sus hijos tenían problemas de consumo.

Un niño de 9 años fue internado por intoxicación con cocaína

Por el momento, la mecánica por la que el nene habría ingerido la sustancia no fue establecida. A pesar de que los padres indicaron que podría haber sido inducida por una tercera persona, el director del hospital remarcó que no sería posible dar una respuesta certera, debido a que por la edad del chico también existiría una probabilidad de que este hubiera inhalado el químico.

“Fue una sorpresa para los padres, aparentemente por una tercera persona que pudo haber hecho esto. Tratándose de un chico de esa edad puede haber consumido”, señaló el especialista en diálogo con el noticiero Arriba Córdoba, emitido por la señala de El Doce .

De la misma forma, el experto señaló que el menor habría tenido “una ingesta importante” de la sustancia y, si bien reconoció que el episodio podría traerle consecuencias, Cecchi aclaró que “le puede producir daño neuronal, como a un adulto, pero hay que tomarlo a tiempo”. Asimismo, negó que el nene tuviera antecedentes de haber sido ingresado a hospitales por consumo de drogas.