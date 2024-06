Desarticularon una banda que desvalijaba propiedades ofrecidas para alquileres temporarios

Detuvieron a tres personas que desvalijaban propiedades ofrecidas para alquileres temporarios

La Policía Federal Argentina desbarató en las últimas horas a una banda que se dedicaba a desvalijar propiedades que eran ofrecidas para alquileres temporarios a través de plataformas digitales.

Luego de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad, la PFA realizó allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, en los que quedaron detenidas tres personas.

Según le informaron a Infobae fuentes del Ministerio de Seguridad, para lograr realizar los robos, cometidos tanto en el ámbito porteño como en la provincia de Buenos Aires, los delincuentes alquilaban las viviendas mediante distintas plataformas de viviendas amobladas, de las que luego sustraían diversos electrodomésticos de alto valor económico que se encontraban en el interior de los inmuebles, tales como heladeras, cafeteras, microondas y televisores, entre otros artefactos.

Los investigadores del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de PFA, tras recabar la información provista por las víctimas, así como los datos disponibles en las bases de datos de las plataformas y en redes sociales, lograron dar con cuatro domicilios en los que residirían los involucrados.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo del Dr. Manuel De Campos, Secretaría Nº 116, a cargo de la Dra. Tamara Julieta García.

Una vez recolectadas las pruebas, De Campos ordenó cuatro allanamientos, tres de ellos en la localidad de Gregorio de Laferrere y uno en CABA, en los que se detuvo a dos hombres y a una mujer. Todos ellos de nacionalidad argentina y mayores de edad, acusados de “asociación ilícita”.

Se incautaron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Simuló ser un turista, alquiló un departamento por una plataforma y lo desvalijó

La Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar

Un delincuente simuló ser un turista, alquiló un departamento por una plataforma y lo desvalijó. El dueño denunció que, horas después del robo, descubrió que el ladrón vende los elementos que sustrajo de la propiedad por Internet.

Durante la mañana del miércoles 19 de junio, efectivos de la Comisaría Vecinal 3C recibieron una denuncia por robo, por lo que se dirigieron hacia un edificio ubicado en la avenida Corrientes al 1900, en el barrio de Almagro.

Al llegar al lugar, el propietario, identificado como Guillermo, relató a los oficiales que el día martes alquiló su departamento a un hombre a través de la aplicación Booking, según detalla el parte policial al que tuvo acceso Infobae.

De esta manera, acordaron que la entrega del mismo sería el miércoles por la mañana. Sin embargo, cuando llegó al edificio para tomar posesión del inmueble descubrió que le faltaban varios electrodomésticos. La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito”.

Sobre el hombre, Guillermo precisó a los policías que no contaba en ese momento con los datos personales del sospechoso, por lo que las autoridades intentaban dar con su paradero.

Horas más tarde, el hombre de 42 años brindó más precisiones de lo sucedido en una entrevista con TN. De acuerdo con sus declaraciones, el hombre le había alquilado el lugar tan solo tres días antes al alegar que se quedaría solo una noche, ya que al otro día debía tomar su avión de regreso. En ese sentido, Guillermo reflexionó: “Me pagó en efectivo. Ahora lo veo, pero yo me confié”.

La víctima agregó que, tal como habían acordado, llegó ese día para recibir nuevamente el departamento, tocó timbre y no obtuvo respuesta. “Yo pensé que se había quedado dormido, por eso decidí entrar para despertarlo y que no pierda su vuelo. Pero cuando entré, me di cuenta que se había llevado todo”, relató.

Entre los electrodomésticos que fueron robados se encuentran: un televisor Smart de 50 pulgadas y su soporte; un equipo de sonido; una tostadora eléctrica; el microondas, entre otros elementos. El valor total de los artículos sustraídos ronda los 2 millones 700 mil pesos.

Guillermo realizó la denuncia correspondiente, pero, tiempo después, decidió emprender su propia búsqueda de los artículos robados. Así, descubrió que sus pertenencias ya se encontraban publicadas en Marketplace (Facebook) y logró identificar al presunto ladrón, que ofrece sus electrodomésticos por una suma cercana a los 600 mil pesos.

“Estoy defraudado, me tienen de acá para allá y no hacen nada. Ahora quiero ver si la Justicia hace algo cuando ya atrapaste al culpable”, expresó el hombre y cerró: “Yo confié y me arruinaron”.