La Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar

Lamentablemente, el ingenio criminal no tiene fin. Ahora, un delincuente simuló ser un turista, alquiló un departamento por una plataforma y lo desvalijó. El dueño denunció que, horas después del robo, descubrió que el ladrón vende los elementos que sustrajo de la propiedad por Internet.

Durante la mañana del miércoles, efectivos de la Comisaría Vecinal 3C recibieron una denuncia por robo, por lo que se dirigieron hacia un edificio ubicado en la avenida Corrientes al 1900, en el barrio de Almagro.

Al llegar al lugar, el propietario, identificado como Guillermo, relató a los oficiales que el día martes alquiló su departamento a un hombre a través de la aplicación Booking, según detalla el parte policial al que tuvo acceso Infobae.

De esta manera, acordaron que la entrega del mismo sería el miércoles por la mañana. Sin embargo, cuando llegó al edificio para tomar posesión del inmueble descubrió que le faltaban varios electrodomésticos. La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito”.

Sobre el hombre, Guillermo precisó a los policías que no contaba en ese momento con los datos personales del sospechoso, por lo que las autoridades intentan dar con su paradero.

Horas más tarde, el hombre de 42 años brindó más precisiones de lo sucedido en una entrevista con TN. De acuerdo con sus declaraciones, el hombre le había alquilado el lugar tan solo tres días antes al alegar que se quedaría solo una noche, ya que al otro día debía tomar su avión de regreso. En ese sentido, Guillermo reflexionó: “Me pagó en efectivo. Ahora lo veo, pero yo me confié”.

La zona en donde se encuentra el departamento

La víctima agregó que, tal como habían acordado, llegó ese día para recibir nuevamente el departamento, tocó timbre y no obtuvo respuesta. “Yo pensé que se había quedado dormido, por eso decidí entrar para despertarlo y que no pierda su vuelo. Pero cuando entré, me di cuenta que se había llevado todo”, relató.

Entre los electrodomésticos que fueron robados se encuentran: un televisor Smart de 50 pulgadas y su soporte; un equipo de sonido; una tostadora eléctrica; el microondas, entre otros elementos. El valor total de los artículos sustraídos ronda los 2 millones 700 mil pesos.

Guillermo realizó la denuncia correspondiente, pero, tiempo después, decidió emprender su propia búsqueda de los artículos robados. Así, descubrió que sus pertenencias ya se encontraban publicadas en Marketplace (Facebook) y logró identificar al presunto ladrón, que ofrece sus electrodomésticos por una suma cercana a los 600 mil pesos.

“Estoy defraudado, me tienen de acá para allá y no hacen nada. Ahora quiero ver si la Justicia hace algo cuando ya atrapaste al culpable”, expresó el hombre y cerró: “Yo confié y me arruinaron”.

A principios de año, tres hombres de nacionalidad colombiana robaron un departamento en Caballito, ubicado en la calle Thompson al 500. A diferencia del crimen anterior, la modalidad de robo fue más tradicional, ya que ingresaron por el balcón.

Vecinos de la zona le informaron a los efectivos que habían escuchado ruidos y luego visto una soga colgando de un balcón. Además indicaron que un sospechoso se había fugado por la avenida Pedro Goyena en un monopatín.

En este marco, personal de la fuerza de seguridad porteña dispuso un operativo “cerrojo” en la zona y un móvil policial logró dar con el buscado en Goyena al 700. Según indicó la Policía de la Ciudad al sospechoso lo esperaban otros dos hombres a bordo de un vehículo Ford Focus de color gris.

En presencia de testigos fueron identificados como tres ciudadanos colombianos que tenían en su poder $75.520, 22 dólares y seis celulares que habían sustraído del departamento, al igual que el monopatín con el que intentó escapar uno de los involucrados. Luego se verificó que el auto en el que se movían estaba a nombre de una persona fallecida, con lo cual carecían de la documentación para circular. Meses después, los tres ciudadanos colombianos fueron expulsados del país.