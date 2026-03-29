Crimen y Justicia

Lo condenaron por el abuso sexual del sobrino de su ex y se fugó: cayó cuando fue a visitar a su papá

Pese al veredicto, había quedado en libertad y no se presentó a la Justicia cuando el fallo quedó firme. Lo atraparon en Mataderos

Guardar
Hombre de espaldas a una pared con medidor de altura y un cartel de la División Búsqueda de Prófugos, su rostro está difuminado
Un hombre fue detenido por la División Búsqueda de Prófugos, acusado de abuso sexual contra el sobrino de su expareja, en un operativo policial.

Un hombre de 37 años, sobre quien pesaba una orden de captura por abuso sexual agravado, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el prófugo fue capturado en el barrio de Mataderos luego de que los efectivos federales lograran identificar su paradero mediante tareas de vigilancia.

La búsqueda comenzó luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, presidido por la jueza Cinthia Oberlander, ordenara el arresto del imputado.

El hombre había sido condenado a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la relación de convivencia. La víctima fue el sobrino de su ex pareja, con quien convivió entre los años 2014 y 2018.

De acuerdo a las fuentes, la denuncia fue presentada por la familia del menor tras conocerse los hechos, y las pruebas reunidas permitieron corroborar el relato de la víctima.

Durante el proceso judicial, el acusado permaneció en libertad por un recurso de casación, hasta que en noviembre de 2025 el beneficio fue rechazado y la condena quedó firme. Fue convocado para cumplir la pena, al no presentarse, pasó a estar prófugo.

La investigación, inicialmente a cargo de la Policía de la Ciudad, fue derivada a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA. Los agentes determinaron que el buscado frecuentaba el domicilio de su padre en Mataderos. A partir de esa información, se estableció una vigilancia discreta en la zona y, tras varios días, se observó la salida de un hombre cuyas características físicas coincidían con las del prófugo.

De inmediato, los efectivos procedieron a identificar y detener al sospechoso en la calle Corvalán al 1700, en plena vía pública.

El ahora detenido quedó a disposición judicial y será trasladado para cumplir la condena por abuso sexual, señalaron los investigadores.

Temas Relacionados

Abuso sexualMataderosPrófugosúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo entró y cuál sería el destino: qué se sabe del camión hallado con una millonaria carga de ketamina en Caballito

El chofer continúa detenido en una alcaldía de la Policía de la Ciudad, mientras los investigadores trazan la ruta de la sustancia

Cómo entró y cuál sería el destino: qué se sabe del camión hallado con una millonaria carga de ketamina en Caballito

Tragedia en Córdoba: una mujer murió tras chocar contra un camión e incendiarse su auto

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 565 de la Ruta Nacional 35, en las inmediaciones de la localidad de Del Campillo

Tragedia en Córdoba: una mujer murió tras chocar contra un camión e incendiarse su auto

Un gendarme mató a un motochorro e hirió a otro en Moreno: tiene custodia por temor a represalias

El efectivo fue abordado por los delincuentes cuando circulaba en su moto, de civil. El intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad

Un gendarme mató a un motochorro e hirió a otro en Moreno: tiene custodia por temor a represalias

Hallaron muerto a un hombre que se encontraba desparecido en el rio Suquía en Córdoba

El hombre de 48 años fue localizado tras una intenso operativo de rescate realizado por equipos especializados, que desplegaron maniobras subacuáticas y coordinación entre distintas divisiones policiales en el sector de Villa Warcalde

Hallaron muerto a un hombre que se encontraba desparecido en el rio Suquía en Córdoba

Una nena de 10 años fue a visitar a su mamá y terminó brutalmente golpeada por su padrastro: quedó internada

El acusado se había dado a la fuga del domicilio donde ocurrieron los hechos, pero fue atrapado en otro barrio cercano

Una nena de 10 años fue a visitar a su mamá y terminó brutalmente golpeada por su padrastro: quedó internada
DEPORTES
“Es un equipo que no corre”: la llamativa declaración de una de las figuras de Zambia antes de enfrentar a la selección argentina

“Es un equipo que no corre”: la llamativa declaración de una de las figuras de Zambia antes de enfrentar a la selección argentina

La inesperada crítica de un campeón de la Fórmula 1 a Colapinto por el accidente de Bearman

“Muchos me dieron por muerto”: la confesión de Harry Maguire sobre su resurrección en el Manchester United

“Escalofriante”: el nocaut de un boxeador argentino al que ya postulan como uno de los mejores del año

Impacto en la F1: Max Verstappen puso en duda su futuro tras el Gran Premio de Japón

TELESHOW
Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

El emotivo tatuaje que eligió Jimena Barón para sorprender a su familia: “Estamos todos”

El incómodo momento que Wanda Nara y Martín Migueles le habrían hecho pasar a los japoneses en el tren bala: la foto

Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”

Mirtha Legrand fue a ver Annie y emocionó con sus palabras a Lizzy Tagliani y a todo el público: “Maravillosa”

INFOBAE AMÉRICA

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

Rafael Grossi reconoció que el programa nuclear iraní sufrió “enormes daños” pero advirtió: “Hay elementos que no fueron destruidos”

“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas

La policía israelí impidió al patriarca latino celebrar misa en el Santo Sepulcro: Israel dijo que fue por “seguridad”

La insólita historia del “Palimpsesto” de Arquímedes y su página recién identificada