Caso Loan: quiénes son los detenidos por la desaparición del nene de 5 años

Buscan a Loan Peña en Corrientes

Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi son el centro de las miradas en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Los tres fueron detenidos horas después de la desaparición de Loan Danilo Peña y este martes el fiscal Juan Carlos Castillo los imputó formalmente por abandono de persona.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal considera que lo dejaron al niño a su suerte y, de esta manera, lo colocaron en una situación vulnerable. Desde hoy, cumplen prisión preventiva sin plazo por decisión del juez de Garantías de Goya, Lucio López Lecube, debido a que el magistrado consideró que pueden entorpecer la investigación o fugarse.

Benítez tiene 37 años y es trabajador rural. Es pareja de la hermana del padre del niño, identificada como Laudelina Peña, tía del menor extraviado.“Fijate si llegó Loan, que se fue con su papá con una naranja pelada”, aseguró que le dijo su marido el día en el que Loan fue visto por última vez. “Él es el que me llama y me guía y me dice que vino hacia el papá. Todos estábamos buscando desesperados”, aseguró en declaraciones a C5N.

El tío de Loan tiene una registración policial por un hecho de abigeato, es decir, robo de ganado, de vieja data, indicaron fuentes del caso.

Los investigadores dejaron postas con caramelos

Por otro lado, “Fierrito” Ramírez y Millapi son una pareja amiga del tío del chico perdido. El primero de los implicados tiene 49 años y trabaja para una empresa de electroingeniería. La mujer tiene 35 años, un domicilio alternativo en la provincia de Neuquén y es ama de casa, detallaron las fuentes. Ambos viven juntos en el Barrio 30 Viviendas de la localidad correntina.

En tanto, los tres se abstuvieron de declarar y son representados por el mismo abogado: Jorge Leandro Montti, quien tuvo una breve participación en el caso Generación Zoe.

Benítez, Ramírez y Millapi fueron quienes el jueves 13 de junio llevaron a Loan y a otros cinco menores al monte para recolectar naranjas. “Una media horas más tarde, los imputados, quienes debía cuidar de los menores que tenían a su cargo, abandonaron a su suerte a Loan colocándolo en una situación de desamparo, ya que no puede valerse por sí mismo, no siendo hallado hasta el momento”, afirmó Castillo en la audiencia frente al juez.

En las últimas horas, salió a la luz la última foto de Loan, en la que se lo ve durante el almuerzo, sentado al lado de su papá, sus tíos y otras personas.

La última foto en la que aparece Loan Peña antes de su desaparición en Corrientes

“No hay indicios de que alguien lo haya secuestrado. Es una zona de muy difícil acceso. Todo hace creer que se trata de negligencia”, dijeron investigadores del caso. Por lo pronto, la hipótesis principal del caso indica que Loan se perdió.

Los tres imputados, según la acusación del fiscal, fueron quienes llevaron a seis niños, entre ellos Loan, hacia una propiedad ubicada a 600 metros de la casa de Catalina Peña, la abuela del chico y donde él estaba de visita, para recolectar y comer naranjas.

Por su parte, tres menores que estaban junto a Loan al momento de la desaparición declararon en cámara Gesell y dijeron que el chico en un momento les avisó que se iba con su papá. “Ahí se ve que agarró mal, es un terreno muy tupido, con mucha vegetación y hay bañados. El barro le succionó el botín, es el que encontraron”, indicaron fuentes del caso. Esa pieza del calzado que mencionan investigadores fue hallada la semana pasada e identificada por un familiar de Loan, la única pista firme hasta ahora.

Otra aclaración inquietante que se hace dentro de la causa es que hoy sería una fecha límite para encontrarlo, ya que son muchos días los que pasaron desde la desaparición. “El tiempo de sobrevida es cada vez menor. Por eso pusimos las postas con chupetines para que si las ve, pueda comer algo”, señaló otro investigador.