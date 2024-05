La red de negocios y el ex policía convertido en empresario detrás de una causa narco con dos kilos de oro y medio millón de dólares

Parte del dinero y el oro encontrado a Augusto M. en la redada

Podría decirse que a Augusto M. le fue bien en la vida. Años atrás era un efectivo de la Policía Bonaerense, empleado de la nómina del Ministerio de Seguridad provincial, cobraba una Asignación Universal por Hijo. Hoy, con 45 años, vecino de Necochea, contador público según declaró él mismo de acuerdo a registros del Boletín Oficial, Augusto se define a sí mismo como un empresario. Se registró en la AFIP para operar en ese rubro en 2017. El año pasado, conformó una empresa dedicada al negocio de las cajas fuertes y el movimiento de documentos y caudales, radicada en la Capital Federal. Un año antes, había creado otra firma junto a cuatro socios para perseguir a morosos incobrables.

Trabaja, también en los papeles, para dos empresas, una que integra como socio, otra no. La que integra como socio, llamada X-Cape, está radicada en Necochea, dedicada al negocio inmobiliario. La que lo tiene como empleado a secas, Grupo Ecinetix, con aportes pagos, se dedica al movimiento de suelos y al negocio del campo en general.

Hoy, Augusto está detenido, encerrado en una jaula de Prefectura Naval en su ciudad, en una causa en su contra investigada por el fiscal Carlos Larrarte. La misma fuerza allanó tres departamentos vinculados a él. Lo detuvieron en una de esas propiedades: le encontraron dos kilos de oro fino fraccionado, 380 mil dólares, 600 mil pesos, anotaciones y balas varias, además de una camioneta Mercedes Benz modelo 2024. Las oficinas de X-Cape terminaron allanadas. Le incautaron allí una billetera cripto física, que deberá ser peritada para determinar sus contenidos, así como otros 168 mil dólares, junto a otros tres millones en moneda argentina.

El delito por el que lo investigan: narcotráfico, ser el financista de una red de narcomenudeo particularmente lucrativa, con aristas más complicadas que vender bolsitas anudadas.

Prefectura en uno de los allanamientos

La banda es mixta, rara, un grupo inusual para el negocio provincial de la droga, usualmente de baja escala. En una casa quinta de Necochea, Prefectura allanó y arrestó a Leonardo J., de 57 años y a su pareja, Ayelén G., de 30, los jefes del ex policía en Grupo Ecinetix, empresa que conformaron en 2021.

Allí, encontraron dos revólveres y dos pistolas, además de computadoras varias. También, se llevaron 4 millones de pesos cash. En otro departamento, los prefectos se llevaron a un pesado local y a su pareja, acusados de ser los presuntos encargados de la venta de la banda, así como a un ferretero. Las redadas no terminaron allí. Finalmente, fueron por la casa de Augusto M. en Necochea, donde los prefectos se llevaron una pistola Glock, 11 mil dólares, computadoras, teléfonos, 14 millones de pesos, otra camioneta Ford Ranger y su pasaporte.

La red de empresas llama poderosamente la atención del fiscal Larrarte. Podría ser aplicada para lavar las ganancias del grupo, que cayó con una cantidad de efectivo infrecuente en el negocio de la droga, donde mover la plata rápido es ley.

Larrarte también descubrió otra conexión, no en Necochea, sino en San Justo, La Matanza. Allí, la PNA llegó para allanar y arrestar a un nombre al que llamaremos, simplemente, “El Willy”. Es peruano, de 48 años. Su nombre no figura en causas por drogas de La Matanza, en el fuero de instrucción, o en fallos de primera o segunda instancia del fuero federal bonaerense. Le encontraron medio millón de pesos, once mil dólares, cinco teléfonos celulares y dos balanzas de transa.

Para Larrarte, “El Willy” sería el mayorista de la banda de los empresarios.