Quién es el guardia que mató a un hombre en una estación de tren y continúa libre

Crimen en la estación de tren Lugano

Elías Emanuel Colman, de 34 años, es el guardia de seguridad acusado de darle un brutal golpe en el rostro al albañil Miguel Ángel Morinigo el pasado 2 de diciembre, mientras se encontraba en la estación Villa Lugano del tren Belgrano Sur.

Morinigo murió dos días después en el hospital Santojanni. De acuerdo a un documento de la causa al que tuvo acceso Infobae, el juez Gustavo Pierretti, en ese entonces subrogante del Juzgado N°13, procesó a Colman por el delito de homicidio preterintencional -el delito de lesionar a alguien con intención pero causar su muerte- en marzo último, en un caso donde una de las hermanas de Morinigo, Nilda, actúa como querellante.

Sin embargo, decidió no aplicar la prisión preventiva y mantenerlo en libertad.

De acuerdo a diversos registros, Colman nació el 12 de agosto de 1989 en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, está casado -en proceso de divorcio- y tiene al menos un hijo. Su domicilio fiscal está registrado en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Con estudios secundarios completos, Colman es empleado de Murata SA, empresa de seguridad, para la que trabajaba al momento del hecho. El imputado por la muerte de Morinigo tiene experiencia en el rubro, ya que anteriormente había trabajado para otra compañía de seguridad privada.

Elías Colman cruzó las vías caminando y advirtió a Miguel Ángel Morinigo para que se retirara del andén de la estación Lugano.

A pesar de que los registros fílmicos son contundentes, debido a que una cámara de seguridad captó la discusión completa entre Colman y Morinigo, el doctor Pierretti dispuso el procesamiento del guardia sin prisión preventiva. Además, el magistrado ordenó el embargo de los bienes del imputado, hasta cubrir la suma de 6 millones de pesos.

Lucy, una de las hermanas de la víctima, dijo el pasado lunes durante una entrevista televisiva que Colman continúa en libertad porque el juez Pierretti consideró que " no se opuso a la investigación, fijó un domicilio donde lo pueden encontrar cada vez que la Justicia requiera, no tiene antecedentes penales y que él ejerció su deber en ese momento”.

Así fue el crimen del albañil

El altercado entre Colman y Morinigo, un albañil de nacionalidad paraguaya, ocurrió el pasado 2 de diciembre a las 23.45, cuando Morinigo aguardaba el arribo del tren de la línea Belgrano Sur para dirigirse hacia González Catán.

En el video, que se viralizó en los últimos días, Morinigo aparece sentado en un banco del andén. De repente, Colman se asoma desde la dársena de enfrente. Hablando por teléfono celular, mira hacia un lado, hacia el otro, y continúa caminando para quedar, vías mediante, frente al usuario que esperaba en soledad la próxima formación.

Colman reaccionó con violencia ante Morinigo, que se negaba a dejar la estación por la salida que le indicaba el guardia.

Debido a que la grabación no cuenta con sonido, sólo se puede observar que el guardia parece llamarle la atención al pasajero. Tras un breve diálogo, acepta las indicaciones, toma su mochila y comienza a caminar en sentido a una de las rampas de salida. Sin embargo, el guardia de seguridad parece señalarle que el egreso era por el lado contrario.

Morinigo desoyó ese aviso y continuó caminando en el otro sentido, lo cual provocó la reacción del empleado de la empresa Murata quien, de inmediato, cruzó las vías del tren caminando y le reiteró la orden. Pero el albañil continuó firme en su postura.

En ese momento, el guardia se acercó y ambos quedaron cara a cara. Morinigo pareció convencer al guardia y los dos se dirigieron en sentido a la calle Murguiondo.

Miguel Ángel Morinigo tenía 46 años.

Molesto por algún comentario, el pasajero detuvo su marcha y lo increpó verbalmente. E.C. comenzó a darle fuertes empujones. Morinigo se dio media vuelta y quiso asestarle un golpe de puño al guarda en el rostro, pero falló.

En cambio, el vigilante fue certero: le propinó una salvaje trompada en la cara, por la cual el pasajero quedó tendido en el piso e inconsciente. Las cámaras de seguridad lo muestran revisar los bolsillos de la víctima.

Morinigo fue derivado de urgencia al hospital Santojanni, donde murió dos días después.

“No lo puedo creer. La gente no entiende que esto fue un homicidio. Mi hermano no lo fue a molestar al guardia en ningún momento. Se puede ver claramente”, reclamó Lucy, la hermana de Morinigo, este martes.

Según aseguró la familia de Morinigo a este medio, el albañil tenía movilidad reducida -tal como se observa en el video- porque sufría artrosis de cadera. Ante este diagnóstico, había sacado un turno en el área de traumatología del hospital Grierson para el 13 de diciembre, nueve días después de su muerte.