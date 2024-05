Detuvieron a una mujer acusada de encubrir a uno de los presuntos asesinos de un comerciante de Mar del Plata

José Antonio di Meglio sufrió una crisis hipertensiva que desencadenó en su muerte (La Capital Mar del Plata)

La investigación por el crimen de José Antonio di Meglio (71) sumó a una nueva detenida, luego de que el fiscal ordenara la detención de una mujer por presuntamente haber encubierto al joven acusado de haber sido uno de los autores del homicidio del comerciante de Mar del Plata. De esta manera, ya hay dos detenidos y un procesado que se encuentra fuera del país.

De acuerdo a las pruebas recolectadas por el fiscal Fernando Berlingeri, la detenida habría ocultado el vehículo de Lucas Pianciola (23), el único detenido y sospechoso de haber participado del ataque mortal en contra del negociante. A pesar de que la acusada había negado el encubrimiento durante su indagatoria, los investigadores comprobaron la falsedad del relato por medio de un cotejo realizado a las comunicaciones que realizó desde su teléfono celular.

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal (MFP) estableció que la mujer había colaborado en esconder el automóvil del joven en los días previos a que se entregara a la Justicia. De esta manera, fue acusada de encubrimiento y haber entorpecido la investigación. No obstante, no se reveló qué clase de vínculo tenía la acusada y Pianciola.

El crimen del comerciante ocurrió el pasado 30 de septiembre de 2023, cuando di Meglio fue abordado por una banda de delincuentes que habría estado compuesta por, al menos, unos seis integrantes. Según la información obtenida por La Capital de Mar del Plata, los agresores ingresaron a la verdulería ubicada en 1 de Octubre y Rondeau con la intención de robar.

La mujer fue detenida por haber encubierto a Pianciola (Ahora Mar del Plata)

En esa oportunidad, la banda se movilizaba en dos autos, uno era un Gol Trend de color negro que más tarde sería identificado como propiedad de Pianciola. Mientras que los respectivos conductores aguardaban en los vehículos, los otros cuatro delincuentes redujeron a la víctima, para atarla de manos y pies con unos cables y el lazo del delantal que llevaba puesto.

Luego de haber inmovilizado al hombre, los ladrones ingresaron a la propiedad familiar de di Meglio, en donde se encontraba su esposa. Una vez que forzaron la puerta, redujeron a la esposa y se llevaron una suma de dinero que el matrimonio guardaba. Acto seguido, estos se retiraron del negocio y los comerciantes fueron socorridos por el personal policial que había sido alertado por los vecinos de la cuadra.

De esta forma, los agentes liberaron a la mujer, pero en el caso de la víctima descubrieron que este se encontraba sin signos vitales y con espuma en la boca. Una vez que el cuerpo fue analizado por los peritos forenses, se determinó que la causa de la muerte fue una crisis hipertensiva que le provocó una hemorragia intracraneal y un edema agudo de pulmón. Asimismo, remarcaron que el hombre contaba con problemas cardíacos y tenía dos stents colocados.

El frente de la verdulería que administraba la víctima

Desde un primer momento, la identificación de los responsables ha sido una tarea dificultosa para los investigadores, debido a que todos los miembros de la banda llevaban guantes y pasamontañas para evitar dejar huellas y/o ser reconocidos. Sin embargo, las autoridades llegaron a Pianciola por medio de un seguimiento del Gol Trend.

Después de que los funcionarios judiciales tuvieran la certeza de que Pianciola había participado del robo, se autorizó la difusión de su nombre e imagen en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así fue como el acusado se entregó en Tribunales el 17 de noviembre, es decir, 78 días más tarde de la muerte del comerciante marplatense.

Mientras que varios de los integrantes de la banda aún continúa sin ser identificados, el fiscal procesó a otro joven en la causa. No obstante, no pudo ordenar la inmediata detención de este, debido a que el sospechoso había salido del país días después de que se cometiera el asesinato de di Meglio. Asimismo, explicaron que no había pruebas suficientes para que la Justicia pudiera ordenar su extradición y posterior detención.