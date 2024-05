Luis Chocobar celebró el fallo que revocó su condena y agradeció el respaldo de Javier Milei: “Son sabias sus palabras”

Luis Chocobar: "Estoy bastante satisfecho con el fallo, pero a disposición de la justicia siempre" (TN)

La sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó este lunes la condena que había recibido el policía Luis Chocobar en 2021 por matar a un ladrón en el barrio porteño de La Boca y pidió que se haga un nuevo juicio. En ese contexto, el Presidente celebró la noticia en las redes con la frase “un tiro para el lado de la justicia”. Por la noche, el ex policía de la Bonaerense le agradeció el gesto de Javier Milei y dijo: “Son unas sabias palabras”.

Los jueces Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse anularon el fallo del Tribunal Oral de Menores N°2 que condenó a Chocobar como autor del delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber. La pena fue de dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

“Surgen evidentes y serias inconsistencias y contradicciones internas en cada uno de los votos”, dijeron los magistrados de la Sala II que pusieron en tabula rasa la situación del ex policía, que ahora deberá enfrentar otro juicio si es que su abogado, Fernando Soto, no gala la apelación que aseguró que presentará tras el fallo de la Cámara porque busca la absolución de su defendido.

“Estoy bastante satisfecho, pero a disposición de la Justicia siempre... Vamos otra vez a juicio, lamentablemente es volver a pasar de nuevo ese dolor de cabeza que es estar ahí”, dijo Chocobar en diálogo con TN, antes de agradecer las palabras del Presidente, quien celebró que anularan la condena por Twitter: “Son unas sabias palabras. Yo creo que es saber quién es la gente que hace el bien y quién el mal. Hay que saber identificarlo”, respondió el hombre que pidió la baja de la Bonaerense y ahora vende medias.

Chocobar junto a Wolek, el turista víctima del robo

Chocobar contó que siente que la sociedad lo está “acompañando” y reflexionó sobre lo que pasa en el país: “Todo lo que está sucediendo en Argentina va demostrando lo que pasa en la sociedad, que vive muy insegura. Creo que es importante que la sociedad acompañe a la Policía”.

También consideró que sus colegas “se sienten desamparados por la Justicia”. Y agregó: “No puedo hablar por ellos, pero es importante que la sociedad apoye a las fuerzas de seguridad en su accionar”. Eso sí, descartó la posibilidad de vestir el uniforme nuevamente.

“Yo solicité la baja voluntaria por lo que estaba atravesando, me sentí en un momento abandonado por la Justicia. La Policía de la provincia es la peor paga de la Argentina y eso me llevó a dar un paso al costado, sobre todo, cuando te cierran las puertas, no podés ascender y hay persecución. Estaba con problemas salud y di un paso al acostado... Me sentía triste por dejar, porque amo la Policía, pero si puedo aportar desde otro lado, bienvenido sea”.

Hay que recordar que Chocobar, ex policía Local de la Bonaerense, estaba vestido de civil cuando intercedió luego de que dos delincuentes apuñalaran a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca para robarle. En ese contexto, corrió, disparó y mató a uno de los ladrones. El otro, menor de edad, fue condenado a la pena de nueve años de prisión por el delito de homicidio criminis causa y robo, todo en grado de tentativa.

Mauricio Macri, cuando era Presidente, recibió a su por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y a Luis Chocobar

El hecho ocurrió la mañana del 8 de diciembre de 2017, cuando Juan Pablo Kukoc y el por entonces adolescente J.M.P.R. intentaron robarle la cámara de fotos al turista estadounidense Frank Joseph Wolek mientras fotografiaba los murales de calle Garibaldi, entre las calles Suárez y Olavarría, en La Boca.

Wolek se resistió al robo y fue apuñalado: quedó muy malherido, incluso la recuperación le demandó mucho tiempo.