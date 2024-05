Fernando Soto, abogado de Chocobar: “No se animaron a decir que era inocente, tendrían que haberlo absuelto”

Luis Chocobar y el abogado Fernando Soto, al momento de la sentencia durante 2021 (Nicolás Stulberg)

La defensa del policía Luis Chocobar se opondrá a que se lleve adelante un nuevo juicio en su contra, tal como dispuso hoy la Cámara Nacional de Casación Penal al anular la condena a dos años de prisión que el efectivo había recibido por homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber, al perseguir a un ladrón que había asaltado junto a un cómplice a un turista estadounidense. Así lo reveló a Infobae el abogado Fernando Soto, defensor de Chocobar, quien aseguró que ya están estudiando los pasos a seguir para llevar el caso al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y ante la Corte Suprema de Justicia.

“La condena del Tribunal Oral de Menores N°2 fue en 2021. Para resolver este fallo Casación se tomó tres años. Esa sala tiene por sus propios fallos una postura muy dura con los policías... Y fue tan escandalosamente mal hecho lo que hizo el tribunal oral que acá que anularon la condena y ordenaron otro juicio... No quisieron absolver. No se animaron a decir que Chocobar era inocente ni tampoco culpable. Tendrían que haberlo absuelto”, sostuvo Soto en diálogo con Infobae.

El abogado, que hoy trabaja en el ministerio de Seguridad junto a Patricia Bullrich, afirmó que el juicio nunca debió haberse llevado adelante. Es que uno de los puntos que también estaba apelado es que el debate se hizo cuando había un recurso extraordinario pendiente ante la Corte Suprema para que el caso fuera analizado por un juicio por jurados, tal como reclamaba el acusado.

El defensor también cuestionó que el proceso se hubiera llevado a puertas cerradas por un tribunal de menores porque en el mismo debate fue juzgado J.M.P.R., quien tenía 17 años y medio al momento del hecho y fue señalado como cómplice de Juan Pablo Kukoc, el joven que murió tras ser herido por Chocobar tras una persecución.

Chocobar acompañó a Bullrich en el debate por la candidatura presidencial. Allí estaba también el abogado Fernando Soto (archivo)

Para Casación, según la sentencia dictada hoy, Kukoc y J.M.P.R. habían sido los responsables de asaltar violentamente al turista Frank Joseph Wolek en el barrio porteño de La Boca mientras fotografiaba los murales de calle Garibaldi, entre las calles Suárez y Olavarría. Quisieron robarle la cámara y, como se resistió, lo apuñalaron una decena de veces en el pecho. Alcanzó a pedir ayuda en su idioma, un grupo de chicos persiguió a los ladrones y Chocobar -un vecino de la zona- se sumó tras identificarse como policía y dar la voz de alto.

“Hay una audio de los disparos y coincide con lo que declaró Chocobar. La sentencia que dictó el tribunal oral dijo que fueron todos seguidos y no fue así. Está grabado. Fueron tres al aire, dos al aire y dos al piso. Y pasaron unos cuantos segundos. Cuando le pedimos al tribunal resolver esto en la audiencia, lo dejaron para más adelante y nunca dijeron nada”, afirmó Soto.

Y añadió: “A la hora de la sentencia, cada uno de los jueces da una versión distinta de ese momento. Es como si somos tres amigos al cine y al salir cada uno vio una película distinta. Eso fue el fallo: uno dijo que le disparó a 50 metros de distancia y una bala rebotó y la otra no; otro dijo que le disparó en el lugar que cayó y el tiro pudo haber rebotado; y otro dijo que no, que le disparó en el giro (que dio la víctima)... Las tres cosas no pueden coexistir. No se pusieron de acuerdo entre ellos”.

Para Soto, “lo único que les importaba era condenarlo por algo”. Incluso recordó que él le dijo a los jueces que “querían quedar bien con Dios y con el Diablo” y que terminó apercibido por ello.

“Aca hay un principio básico que enseña que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El Estado puede hacer un juicio una sola vez. Nos vamos a oponer a un nuevo juicio. Es más, Casación con esta sentencia debió absolverlo por el beneficio de la duda. No le tendría que haber dado más vueltas. Eso es lo que vamos a plantear ahora”, anunció.

Y agregó”: “Es lo que están evaluando. Una opción es un principio de reposición ante la propia Sala II de Casación, pero si no será a través de apelaciones a la Corte porteña y a la Corte Suprema. No es usual que las defensas acudan al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, en medio del debate sobre si la justicia nacional debe pasar a la órbita porteña. Pero Chocobar ya había llegado ante esa instancia con un recurso cuando planteó el juicio por jurados”.

“Lo que vamos a plantear a los dos tribunales es que no lo juzguen y buscar una medida cautelar para que no avancen el juicio oral. Además está el principio de plazo razonable, del que también habla el ministro de Justicia (Mariano) Cúneo Libarona. Esto fue en 2017 y quieren hacer un nuevo juicio oral. ¿Cuántos años vamos a estar discutiendo esto?”, completó Soto.