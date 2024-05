Drama en la Morgue de La Plata: una mujer que reclamaba el cadáver de su hijo rompió vidrios y golpeó a la Policía

La mujer detenida y la sangre en el vidrio

Un dramático episodio ocurrió en la noche del lunes en la Morgue Judicial de La Plata, ubicada sobre la calle 136.

Allí, personal de la Comisaría 3° de La Plata fue convocado por un disturbio. Una mujer de 58 años había llegado al lugar enfurecida, sumamente hostil. Reclamaba el cadáver de un familiar, según asegura el reporte posterior, aparentemente fallecido hace tres décadas.

Intentaron calmarla, sin éxito. Así, comenzó a romper a golpes de puño una ventana del lugar, lo que le causó un fuerte sangrado. La Policía la rodeó. La mujer, lejos de rendirse, atacó a los efectivos que finalmente la redujeron. Terminó en una celda, con una causa en su contra a cargo de la UFI N°8 por los delitos de daño calificado y resistencia a la autoridad.

La mujer en cuestión fue identificada como una vecina de Punta Lara, que años atrás se dedicaba a la venta de churros y pizzas, hoy pensionada, beneficiaria de un plan social para acceder a una garrafa. El cadáver que reclamaba, aseguran fuentes del caso, era el de su hijo.

Horas antes del incidente, la mujer había posteado en su muro de Facebook un mensaje dirigido a una mujer: “Porque la llamo, no me atiende, no me contesta los mensaje, es por mi hijo que desapareció hace 26 años y nunca me entregaron el cuerpo. Cuando pedí estudio de ADN me cerraron la causa a los 4 días”, se lamentó.

El posteo de la mujer, horas antes del episodio

Otro posteo realizado el 8 de abril revelaba un estado al límite: “Tengo a mi hijo desaparecido hace 26 años. Ya no doy más aunque cada día intento ser mas fuerte, mi hijito no aparece en ningún lado. Me cerraron la causa el día 2 de agosto de 1998, él murió supuestamente el 6 de julio de 1997... También hice el tramite en Abuelas de Plaza de Mayo”. En el posteo, la mujer mencionó a un conocido juez bonaerense, supuestamente el encargado de cerrar la causa de la desaparición de su hijo.

“Mi hijo no aparece por las mafias que hay”, posteó a mediados de la semana pasada. “Ya que mi hijo no aparece quiero que se me indemnice por estos casi 27 años y si no es así todos algún día vamos a morir”, continuó.

En otro mensaje, escrito en febrero de 2023, la mujer completó el relato: su hijo fallecido era un bebé. Afirmó que nació en un hospital de Berisso. Un médico que le practicó la cesárea “le dice al padre de mis hijos que no me deje ver el cuerpito de mi hijo porque era un monstruo”. “El día lunes bajo las escaleras para verlo y era una criatura normal. La tuve en mis brazos congelado, tenía un moretón en el pechito y el bracito derecho pasado por atrás de su cabecita”.

Ahora, la UFI N°8 podrá corroborar su historia y realizar una evaluación para determinar su estado mental y su imputabilidad.