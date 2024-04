Un detenido por el brutal asalto en Beccar, donde una familia fue maniatada y golpeada en su casa

Detuvieron a un sospechoso por el asalto a la familia en Beccar

La Policía detuvo hoy a un sospechoso por el brutal asalto a una familia en Beccar. El violento episodio ocurrió el viernes pasado cuando una banda de cinco ladrones ingresó al domicilio ubicado sobre la calle Juan B. Justo al 400, en el distrito de San Isidro, maniató y golpeó hasta herir a un matrimonio y sus dos hijos.

Tras la investigación desprendida del aberrante ataque, el Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó diversas tareas para esclarecer el caso, entre las que se analizaron tomas de material fílmico privado. Así se logró establecer que los sospechosos se movilizaban en un Volkswagen Trend y un Volkswagen Virtus, ambos de color blanco y con dominios que no coincidían.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la detención tuvo lugar en avenida Altuve y Zapiola, en el partido del conurbano bonaerense de José C. Paz. Allí, el personal policial de la Jurisdicción junto a la DDI de San Isidro lograron dar con el paradero de uno de los presuntos delincuentes, identificado como M.A.D, de 41 años.

Posteriormente, se llevó adelante un allanamiento, también en José C. Paz, sobre la calle Curupaytí, donde se halló una escopeta, un pasamontañas, precintos, handys, balizas, celulares, chapa pecho de investigaciones, portachaleco, esposas, documentos y el vehículo VW Trend.

Allanaron un domicilio en José C. Paz donde encontraron una escopeta, esposas y handys, entre otros elementos

La investigación está a cargo de la fiscal Carolina Asprella, del área de Investigaciones Criminales del Departamento Judicial de San Isidro.

El caso

Una banda de cinco delincuentes entró a una casa en Beccar en busca de dinero y golpeó brutalmente a los miembros de una familia, el viernes pasado alrededor de las 21. Tanto el matrimonio como sus dos hijos, de 26 y 22 años, recibieron fuertes golpes sobre su cuerpo y su cabeza.

“Llegan dos, se ve que prueban barretear la puerta, ven que está fácil porque no estaba puesta la traba, después llegan tres más y a las 20.43 entraron todos juntos. Apenas entran yo que estaba comiendo digo ‘¿qué pasa con las llaves, si ya estamos todos adentro?’. Salgo corriendo, vengo a la escalera, paso a tres (ladrones) y cuando estoy por salir de la casa me agarran dos y me empiezan a golpear y someter”, narró Fernando, el padre de la familia, en diálogo con TN.

“No solo me pegaron en la cabeza, sino que además me pegaron en el cuerpo y eso hizo que los puntos de la herida salten y se me ensangrentó toda la remera”, continuó quien hacía pocos días se había sometido a una cirugía para la colocación de un marcapasos.

Maximiliano, el hijo mayor, recordó: “Yo estaba en mi cuarto y escucho gritos de mi vieja y mi hermana. En principio también escuchamos golpes secos en la escalera, y lo primero que se me vino a la cabeza es que mi viejo se estaba cayendo por la escalera. Me pego un pique, no veo para los costados y detecto que mi viejo está siendo golpeado y lo trataban de asfixiar”.

Fue justo en ese momento cuando el joven se percató de que uno de los ladrones le estaba apuntando con un arma 9 milímetros directo a su rostro. “Rápidamente, me agarra, me lleva a mi cuarto, me pregunta dónde está la plata y le digo que ahí no había nada. Después me trae a los golpes y empujones al living, y había otro tipo golpeando a mi mamá y a mi hermana. Mientras tanto, subían a mi viejo lentamente porque él seguía resistiéndose”, detalló en conversación con el mismo medio.

Mariana, la esposa de Fernando, aseguró que los ladrones “no tuvieron piedad”, ya que desde el momento en que ingresaron a su vivienda, contó que a su marido lo acababan de operar. Sin embargo, lo golpearon brutalmente, causándole múltiples heridas.