El ex legislador Oscar González irá a juicio tras haber sido acusado de causar la muerte de una docente en un choque

El ex dirigente será enjuiciado por el accidente ocurrido en las Altas Cumbres de Córdoba (X @OscarGonzalezLC)

Un año y medio después de que el ex legislador Oscar González fuera señalado como el presunto responsable de haber provocado un accidente vial que derivó en la muerte de la docente Alejandra Bengoa (56), la Fiscalía de Cura Brochero pidió elevar a juicio la causa por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, correspondientes a las heridas de gravedad que sufrieron dos menores que estaban a cargo de la víctima fatal.

La investigación comenzó el sábado 29 de octubre de 2022, después de que se produjera el siniestro en el Camino de las Altas Cumbres, a tan solo algunos kilómetros de la localidad de Mina Clavero. Ese día, el dirigente peronista estrelló su camioneta BMW X1 contra el Renault Sandero en el que viajaba Bengoa junto a sus hija, Marina, y una amiga de esta llamada Alexa. Ambas tenían 14 años en ese momento.

En la primera declaración que brindó ante la fiscal Analía Gallarato el ex legislador manifestó no tener recuerdos de los momentos previos al accidente, aunque aseguró que no había cruzado la línea amarilla en un intento de sobrepasar o adelantar a otro vehículo. No obstante, reconoció sentirse culpable por lo ocurrido al plantear: “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”.

Producto del análisis testimonial, la funcionaria judicial señaló que González tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, debido a que la camioneta en la que circulaba se encontraba fuera de regla. De hecho, desde ElDoce.tv precisaron que el vehículo había sido secuestrado por la Justicia provincial y había sido entregado a la Legislatura de Córdoba para usos oficiales, pero que el ex presidente provisorio de la Unicameral no contaba con los permisos correspondientes.

Así quedó el auto en el que viajaban las víctimas del choque (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

Luego de que se diera por concluida la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó a la Justicia que la causa sea elevada a juicio al indicar la presencia de pruebas que comprobarían la culpabilidad del imputado. En este sentido, informaron que en el expediente se sumaron “los documentos periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial, como por los peritos de control de la parte querellante y defensora, la aclaratoria a la pericia accidentológica, y el informe de reconstrucción virtual”.

De la misma manera, argumentaron que la decisión de anexar los resultados de las pericias mencionadas “se incorporaron a la causa para ser valorados junto al resto de medidas probatorias recabadas en autos”. Asimismo, remarcaron que la acusación también presentará testimonios, informes técnicos y pruebas informativas, documentales y periciales.

Hace algunos meses, los resultados del peritaje accidentológico permitieron sostener la acusación en contra de González luego de que su abogado defensor, Martín Ortíz Pellegrini, sostuviera que la docente habría sido la culpable de haber cambiado de carril y que los vehículos impactaran de frente.

El ex legislador viajaba en un auto que había sido destinado para usos oficiales de la Legislatura de Córdoba, pero no se encontraba habilitado

De acuerdo al informe ordenado por Gallarato, se determinó que los dos automóviles cruzaron la doble línea amarilla, pero que el impacto sucedió en el carril por el que conducía la víctima. En este sentido, los peritos señalaron que Bengoa se había adelantado a un camión grúa Ford 17000 y, segundos después, se topó con González que transitaba por la vía contraria luego de haber salido de una curva.

Según la información obtenida por La Voz del Interior, el choque se dio entre el costado frontal derecho de la BMW X1 y el frente del Renault Sandero, por lo que ambos volcaron: González quedó orillado junto a la banquina y Bengoa permaneció en la ruta.

De la misma manera, precisaron que ninguno superó el límite máximo de velocidad de 100 km/h, ya que el ex legislador circulaba a 87 km/h y que la docente se movilizaba a 74 km/h.