Tras la condena a perpetua por el crimen de María Marta, Nicolás Pachelo será trasladado al penal de La Plata

Nicolás Pachelo no para de recibir malas noticias este miércoles, justo cuando se cumplen 21 años y 5 meses del crimen de María Marta García Belsunce. Al fallo de la Sala II de la Cámara de Casación bonaerense que lo condenó a la pena de prisión perpetua por el homicidio de la socióloga, ahora se le suma que deberá dejar el penal de Gorina, de régimen abierto, al que había sido trasladado en agosto pasado mientras intentaba lograr que le morigeraran las condiciones de detención sin suerte.

Según pudo saber Infobae, Pachelo será trasladado en breve a la Unidad 9 La Plata “por la pena que le impuso Casación, al hallarlo culpable del crimen, y porque el penal de Gorina es para los que se están por ir”.

Así, el ex vecino de María Marta regresará al penal que había abandonado cuando le habilitaron el régimen abierto de Gorina y donde estaba preso: hay que recordar que Pachelo ya estaba condenado por una serie de robos en countries a 9 años y medio de prisión. Y si bien le redujeron unos meses la estadía por estímulo educativo, no logró acceder a la domiciliaria ni la transitoria que pidió.

¿Por qué? Porque tiene dictada una prisión preventiva por otra causa. Es que, en el medio del juicio por el crimen de María Marta, Pachelo quedó implicado en otro robo a otro country: fue el 20 de julio de 2017 en el club de campo “Los Pingüinos”, ubicado en avenida Presidente Perón 10200 de Ituzaingó, y como ese caso no se pudo sumar al debate, se abrió un nuevo expediente.

Esa nueva causa, justamente, la instruye el fiscal Andrés Quintana, quien heredó el caso Belsunce cuando la fiscal María Inés Domínguez falleció, y quien llevó a juicio al ex vecino junto a sus colegas Federico González y Patricio Ferrari. El pedido de la preventiva no fue aleatorio: les sirvió a los funcionarios judiciales como anillo al dedo para que Pachelo no accediera a los beneficios de la morigeración de las condiciones de detención antes de que se expidiera Casación. Temían que se fugara.

La preventiva fue convalidada por el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo José Costa, quien hizo lugar al pedido del fiscal Quintana. “Veda el goce de los egresos transitorios y, razonablemente, la soltura anticipada en los términos peticionados”, explicaron esa vez los jueces Federico Ecke y Esteban Andrejín los alcances de la preventiva para las aspiraciones del condenado.

Pero, a su vez, el dictamen ambiental nunca ayudó a Pachelo para salir de prisión: “No vislumbra un grado suficiente de contención para tener por neutralizados los riesgos procesales vigentes”, dijeron los magistrados. ¿La razón? La novia que se ofrecía para darle casa no pudo en el pasado “mantener a Pachelo al margen de conductas” delictivas.

Los robos

Los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro que lo habían absuelto del crimen sí condenaron a Pachelo a 9 años y medio de prisión por los robos ocurridos en los countries de las localidades bonaerenses de Pilar y Hudson entre la Semana Santa de 2017 y la de 2018 y por los que llegó a juicio detenido en el penal de La Plata.

Pachelo fue condenado por seis de los ocho robos por los que llegó a juicio: se tratan de los dos ocurridos en el barrio cerrado El Carmencito, uno en Abril y otros tres en el Tortugas Country Club. Todos los admitió.

En los tres ocurridos en Tortugas Country Club en la Semana Santa de 2018 las víctimas fueron el dueño del boliche Tequila y los restaurantes Gardiner y Happening, Osvaldo Brucco; el propietario del banco Piano, Arturo Piano; y el consultor Christian Guerrien. Pachelo no estuvo solo en el banquillo de los acusados en de estos robos: junto a él fueron imputados Marasco y Martínez, quien fue absuelto.

En tanto, por los robos en Abril y El Carmencito, ocurridos en la Semana Santa de 2017, los fiscales sospechaban que actuó con un cómplice al que no pudieron identificar.