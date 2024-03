Drama en Córdoba: tras la autopsia, continúan las dudas sobre la muerte del chico de 13 años que apareció en un freezer

Captura Street View - Córdoba: un niño de 13 años apareció muerto dentro del freezer de su casa

La tragedia del niño de 13 años de Córdoba, que apareció sin vida en un freezer, continúa bajo un manto de dudas y desconcierto. Laspericias aún no logran despejar los motivos que desencadenaron la muerte que se produjo en una casa del barrio Panamericano, ubicada al norte de la capital provincial.

Según publicó hoy el diario La Voz, la autopsia que le realizaron al adolescente no resultó concluyente. Es decir, en un primer análisis, no se logró establecer la causa del fallecimiento. Por lo tanto, se solicitaron estudios complementarios para poder determinarlo, como análisis histopatológicos a los órganos.

La causa está en manos de la fiscal de instrucción Claudia Palacios, quien lleva adelante la investigación junto con su equipo de trabajo y el área Homicidios de la Policía de Córdoba, con un expediente de averiguación de causales de muerte. La principal sospecha, por lo pronto, apunta a un accidente.

La llamada de emergencia fue realizada por la madre del menor, Belén. La Policía de Córdoba abrió al freezer y encontró allí al chico, en una posición fetal. La bisabuela, al enterarse de la tragedia, falleció de un infarto.

La madre luego relató que la abuela de la víctima encontró al adolescente dentro del freezer. “Ella empezó a apagar las luces de la casa y se le dio por abrir el freezer. Ahí encontramos a mi hijo con espuma en la boca”, contó en diálogo con el programa Arriba Córdoba, emitido por el canal El Doce. En su relato, las mujeres llamaron de inmediato a la policía y en pocos minutos un móvil se hizo presente. “No se pudo hacer nada, entró en un paro”, agregó.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil de la capital cordobesa. Su madre aseguró que todavía estaba con vida en ese momento, y pudo sostener una última charla con su hijo. “Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado”, contó Belén.

El testimonio de la madre del niño de 13 años hallado muerto dentro de un freezer en Córdoba

“¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, lamentó.

La otra abuela del chico explicó que el freezer “estaba vacío y apagado” y coincidió con su hija sobre el posible motivo de la muerte del niño. “No sé si lo habrá enchufado, no sé. Aparentemente lo habría enchufado y se ha metido. Tenía agua, capaz que lo ha agarrado la corriente. No te puedo explicar, no sé”, dijo antes de romper en llanto.

La madre luego relató que el chico le había pedido irse a dormir con su abuela esa noche, pero que en ningún momento escucharon un ruido extraño. “Para mí, bañado, se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada”, intentó reconstruir.