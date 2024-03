Ataque piraña en Córdoba: 11 delincuentes agredieron a dos mujeres para robarles el celular

Cuatro de los once detenidos eran menores de edad (Policía de Córdoba)

Otro hecho de inseguridad fue reportado en la Ciudad de Córdoba después de que la Policía local detuviera a 11 delincuentes por haber orquestado un robo piraña en contra de dos mujeres. Según precisaron los agentes, los integrantes de la banda tenían entre 21 y 15 años. Además de las detenciones, recuperaron los elementos robados.

El robo ocurrió el sábado a la mañana cuando dos mujeres de 22 y 17 años fueron atacadas por un grupo de jóvenes en la calle Santa Rosa al 1000, situada en el barrio San Alberto. En ese momento, las jóvenes denunciaron haber forcejeado hasta ser golpeadas. Finalmente, los criminales les arrebataron un bolso que guardaba el celular de una de las víctimas y se dieron a la fuga.

Como consecuencia de la agresión, una de las mujeres agredidas sufrió varias lesiones en el rostro, pero no necesitó asistir a una guardia médica. Asimismo, se supo que entre los detenidos había una adolescente de nacionalidad colombiana y que un joven de 20 años ya contaba con un prontuario delictivo.

De acuerdo con las declaraciones tomadas por el medio local ElDocetv, desde la Jefatura de Policía explicaron que la detención de los ladrones fue posible gracias al operativo de rastreo que realizó el personal del Centro Control Video Operativo Provincial. “Se realiza un operativo en el sector logrando en inmediaciones la aprehensión de los sindicados y el recupero del teléfono sustraído”, señalaron.

El momento en el que la banda fue detenida (Policía de Córdoba)

De esta manera, la banda fue localizada en pleno centro de la ciudad, específicamente, en la intersección entre la Avenida Colón y Sucre. Aparentemente, los agresores solamente llevaban el bolso y el teléfono celular mencionados anteriormente, por lo que no habrían atacado a otra persona en el período que estuvieron prófugos.

Por otro lado, durante la semana se reportó un robo aún más violento, debido a que un hombre tuvo que ser inducido a un coma farmacológico luego de haber sido interceptado por cuatro delincuentes. El episodio sucedió el jueves a las 6 de la mañana, cuando la víctima, llamada Nicolás Guardia (30), se dirigía a su trabajo en bicicleta.

En el momento que transitaba por las calles Valladolid y Vigo, del barrio Crisol Sud, cuatro delincuentes lo abordaron con la intención de robarle, sin embargo, uno de ellos le disparó con una pistola 9 milímetros. El hombre recibió cuatro heridas de bala, de los cuales tres rozaron la zona del rostro y el restante se alojó en el abdomen tras haber ingresado por una de sus clavículas.

Mientras que los delincuentes se dieron a la fuga, Guardia intentó buscar ayuda, por lo que caminó dos cuadras hasta que se encontró con uno de sus compañeros de trabajo. Acto seguido, el hombre llamó a los servicios de emergencia y fue ingresado en el Hospital de Urgencias.

La zona en la que las mujeres fueron atacadas (Captura de Google)

De acuerdo con parte médico, la víctima se encontraba grave, ya que tuvo que ser inducido a un coma farmacológico y conectado a un respirador artificial ante la incapacidad respiratoria que presentó. Además, tuvo que ser intervenido para retirarle la bala, pero su pronóstico se mantendrá reservado.

“Nos dijeron que hasta que no se vaya a su casa no pueden afirmar que va a estar bien”, explicó la madre de Guardia, para después señalar que desconocía si el ataque fue porque su hijo se había resistido al asalto o “si ellos estaban drogados y no les importó nada”.

Según la información proporcionada por el medio La Voz, los investigadores a cargo del caso descartaron que se hubiera tratado de un ajuste de cuentas, debido a que plantearon que los ladrones se habrían asustado al dispararle y, por eso, se escaparon del lugar sin haberse llevado las pertenencias de Guardia.

Por el momento, no hay ningún detenido, aunque no se dio a conocer si las autoridades lograron identificarlos. En este contexto, ordenaron que las cámaras de la zona sean peritadas para poder reconocer a los acusados y la ruta de escape que trazaron.