Un patrullero de Córdoba que circulaba sin sirenas chocó un auto y provocó heridas en un nene

Se denuncia que el patrullero circulaba a altas velocidades sin las sirenas puestas (Foto: El Doce Tv)

El barrio cordobés de Ayacucho fue escenario de un trágico accidente vial luego de que un patrullero chocara un auto particular provocandole heridas a un nene que iba a bordo de él. Denuncian que el móvil policial circulaba a rápida velocidad sin utilizar las sirenas.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cerca de las 16:00, mientras los uniformados estaban en medio de una persecución policial intentando agarrar a un delincuente.

En ese contexto fue que impactaron contra otro rodado identificado como un Volkswagen Gol, en la esquina de Los Tintines y Obispo de la mencionada barriada de la capital provincial.

En el vehículo en cuestión viajaba una familia compuesta por el padre, la madre y dos menores, de cinco y seis años de edad. Fue el más chico de los hijos el que sufrió un corte en la frente por lo que fue trasladado por su madre al Sanatorio Allende.

Una vez en el hospital, fue diagnosticado con politraumatismos varios y herida cortante en la frente. No obstante no requirió sutura, ni quedó internado, ni en observación, de acuerdo a fuentes policiales.

Según dio a conocer el medio local El Doce Tv, un servicio de emergencias se presentó en el lugar y asistió al padre, de 31 años, al otro niño y a los dos policías que se trasladaban en una Nissan que también impactó contra un poste de madera de telefonía, que se quebró y quedó sostenido por cables.

En tanto, la justificación de las fuerzas a por qué el móvil circulaba sin las sirenas prendidas, fue que estaban llevando a cabo lo que se conoce como “seguimiento controlado” sobre un vehículo.

Para concluir, explicaron que en este caso intervino el Tribunal de Conducta Policial.

Detuvieron a un policía por atropellar y matar a nene de 9 años y herir a su hermano de 5 en Villa Fiorito

“¡Lo pasó por arriba!”: así fue el momento en el que el policía atropelló y mató al nene de 9 años en Fiorito

Hace exactamente 4 meses una negligencia de similares características terminó con la vida de un niño de 9 años cuando la moto en la que viajaba fue embestida por dos patrulleros en la localidad de Villa Fiorito del partido de Lomas de Zamora. Por la muerte de Felipe Bautista Yedro hay un policía de la Bonaerense de 21 años detenido.

Todo comenzó una noche de sábado cuando Agustín Pogonza y Tomás Yedro, primos entre sí, manejaban sus motocicletas de regreso a su domicilio en la localidad de Villa Fiorito, al Sur del conurbano bonaerense, luego de haberse reunido con familiares para ver el partido de la final de la Copa Libertadores.

Junto a Pogonza viajaba en la parte trasera de la moto su sobrino, de 5 años; mientras que Yedro era acompañado por su hermano, Felipe.

En ese contexto, la moto de Pogonza fue impactada desde atrás en la calle Necol al 1000, casi en el cruce con Pío Baroja, por un móvil de la Comisaría 7ª de Villa Centenario, y por tal motivo, el niño de 5 años quedó herido y tendido sobre la vía pública. Ante esa circunstancia, la motocicleta manejada por Yedro acudió para ayudar y trasladar su hermano pequeño a un hospital.

Sin embargo, cuando Yedro se disponía iniciar su recorrido hacia un centro de salud, llevando a sus dos hermanos de 5 y 9 en la parte trasera, fue chocado por otro patrullero que intentaba hacer una maniobra marcha atrás.

Como consecuencia de ese impacto, Felipe falleció: fue aplastado por el patrullero. Su hermano de 5 años, en tanto, fue trasladado con “múltiples fracturas” hacia un hospital de la zona.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 especializada en Delitos Culposos, Carlos Patricio Pérsico, quien calificó el caso como “lesiones culposas y homicidio culposo agravado”. La investigación quedó en manos de la Gendarmería Nacional (GNA).

El policía que conducía el patrullero que embistió la moto de Pogonza fue acusado del delito de lesiones agravadas y está en libertad.

En diálogo con el canal de noticias Crónica TV, Tomás Yedro, hermano del niño fallecido y quien manejaba la moto, relató en aquel entonces lo vivido: “Estábamos con mi primo y mis hermanos volviendo a nuestra casa. Veníamos de ver el partido de Boca. A mi primo lo perdí de vista porque lo chocaron antes”.

Y siguió: “Tratamos de ayudar al más chiquito: lo subí a mi moto y, cuando me estaba yendo, el policía salió en reversa y me chocó a mí también. Mi moto iba en marcha, el policía me llevó puesto, yo no lo vi. Lo único que queremos es Justicia”.

Por otro lado, el tío de los niños heridos, Agustín Pogonza, dijo que los policías que iban en el móvil quisieron escapar y que comenzaron a lanzar balas de goma luego de que los vecinos de la zona se percataran de lo sucedido, a la vez que denunció que fue herido en varias ocasiones por los uniformados.

“Queríamos socorrer y encima me reprimieron. Los que me tiraron fueron los mismos policías que mataron a mi sobrino”, explicó Pogonza mostrando las heridas de balas de goma que recibió en el pecho, en sus brazos y en el abdomen.

Por último, una de las vecinas que fue testigo del hecho, afirmó que la patrulla “venía muy rápido” y sin sirena. “Salió huyendo, fue una irresponsabilidad total. La criatura estaba tirada en el piso y la arrastró con el auto. Fue tremendo lo que pasó, la Policía no tuvo piedad”, cerró.