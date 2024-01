Los videos de la madrugada de violencia en Santa Teresita antes del crimen de Tomás Tello

Hay quienes aseguran que esta escena es un ataque previo al crimen de Tomás, pero no ha habido confirmación oficial (Gentileza de @mauroszeta)

La secuencia no dura mucho y se ve a un grupo nutrido de personas correr por la playa en la localidad balnearia de Santa Teresita esta mañana de Año Nuevo. De pronto se agrupan en la orilla y es muy claro que hay una pelea. Hay quienes dicen que esta es la secuencia previa al ataque a Tomás Valentín Tello Ferreyra, el adolescente de 18 años asesinado por una patota y por cuyo crimen hay nueve detenidos. Sin embargo, las fuentes oficiales consultadas por Infobae no pudieron confirmarlo. Al menos, ese video no está en la causa, por ahora.

Te puede interesar: Uno por uno, quién es quién entre los detenidos de la patota que mató a un adolescente de 18 años en Santa Teresita

Lo cierto es que la madrugada en que atacaron, corrieron, acorralaron y mataron a Tomás estuvo signada por hechos de violencia, en base a los videos que aportaron fuentes cercanas al Municipio del partido de La Costa.

En uno de ellos se ve a un joven desvanecido en el suelo, la Policía en la zona y hasta corridas. Ocurrió en el cruce de Costanera y calle 38, apenas a una cuadra de donde comenzó el ataque a Tomás, cuando el sindicado como el presunto homicida, de 21 años, su padre de 57 y dos vendedores ambulantes de playa de 22 y 33 empezaron a agredirlo.

Te puede interesar: Una patota mató a un adolescente de 18 años de una puñalada en Santa Teresita y son nueve los detenidos

“Acá, hace 15 años, más o menos, se acomodó la noche y nunca más hubo problemas, esto no es habitual”, dijeron las fuentes consultadas, conocedoras de la movida nocturna en Santa Teresita.

Los videos de una madrugada de Año Nuevo de violencia en Santa Teresita antes del crimen de Tomás Tello

Esta noche, familiares, amigos y vecinos de la víctima se convocaron esta tarde frente a la Comisaría de Santa Teresita para reclamar justicia y recriminar la labor policial durante el hecho. En medio de un clima de tensión, algunos manifestantes prendieron fuego neumáticos, mientras que una decena uniformados con escudos custodiaban la dependencia policial.

Te puede interesar: “Era mi bebé, mi debilidad y mi único hijo varón”: el desgarrador testimonio de la madre del adolescente asesinado en Santa Teresita

Presente en la convocatoria estaba la hermana de la víctima, Camila Tello, quien pidió justicia y criticó duramente a la policía. “Es increíble, mi hermano salió solo para disfrutar. Le tenía que dar vergüenza a estos milicos de mierda que se quedan acá sin hacer nada. Estaban todos mirando y no hicieron nada. Estos hijos de puta no pueden moverse”, afirmó a C5N.

Antes del comienzo de la marcha, la madre de Tomás, Samanta, habló con TN: “Era mi bebé, mi debilidad como yo le decía a todo el mundo. Era mi único hijo varón y era mi compañero. Él era bueno, era trabajador de verdad y no lo digo por ser mi hijo. Se levantaba a las siete u ocho de la mañana y trabajaba desde temprano todos los días con su tío. Todo el mundo lo quería, era un chico bueno”.

Crimen en Santa Teresita: Tomás Valentín Tello Ferreyra tenía 18 años

El caso

Tomás fue asesinado por una patota en Calle 44 al 100, a metros del mar y a las 7.30. Fueron los agentes de la Comisaría de La Costa 1ª de Sante Teresita quienes acudieron al lugar donde estaba herido ante el llamado al 911 por una pelea entre varias personas.

Cuando llegaron se encontraron con el adolescente, que tenía una herida punzo cortante en tórax, detallaron las fuentes consultadas por este medio. Así, fue llevado por el servicio de emergencias al hospital de Santa Teresita, donde falleció.

“Ante la gravedad del hecho se implementó operativo cerrojo, se realizó un rastrillaje y tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas”, explicaron y así apresaron a los sospechosos.

Por el crimen del adolescente hay nueve detenidos, siete adultos y dos menores, en una causa que se investiga como homicidio agravado que instruye Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del departamento judicial de Dolores.