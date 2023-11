El hombre que mató a puñaladas a una referente trans confesó el crimen en su muro de Facebook

Diana Zoe López García, la víctima

Este último sábado, Norberto Fabián Villegas fue detenido por asesinar en la ingle a su pareja, la referente trans Diana Zoe López García, trabajadora de la Casa Rosada. Villegas mismo se entregó a la Policía de la Ciudad tras alertar al 911 sobre el crimen, ocurrido en un hotel sobre la calle México en Balvanera.

Te puede interesar: Asesinaron a una referente de la comunidad trans que trabajaba en la Casa Rosada

Así, personal de la Comisaría 3B Policía de la Ciudad llegó al hotel. Hallaron a Diana ya muerta. Villegas, incontinente, comenzó a hablar. Lanzó su versión. Dijo que había mantenido una discusión con Diana, a la que reconoció como su pareja. Así, tomó un cuchillo tipo Tramontina y la apuñaló en la arteria femoral.

El SAME constató la muerte. Diana fue rápidamente identificada como personal de Presidencia de la Nación. El Juzgado N°42, de turno en la jurisdicción, avaló la detención de Villegas.

Te puede interesar: Amenazas de bomba en la Casa Rosada, estaciones de tren y subte, y una escuela de Recoleta

El cuchillo supuestamente usado para matar a Diana fue encontrado en el lugar. El teléfono del asesino, no. Poco después, la Policía de la Ciudad encontró el perfil de Facebook de Villegas. Había realizado tres posteos en su muro, supuestamente, tras apuñalar a su pareja, donde confesaba el ataque.

“Fue la droga, el alcohol... Después nos levantamos la mano, cuando quise parar el corte en la pierna ya era tarde. Yo te voy a ir a buscar al cielo, bebé. Te pido perdón, bebé, que descanses en paz. Te amo, ya nos vamos a ver. Te amo”, escribió en sus dos primeros mensajes.

Te puede interesar: Violencia en Retiro: un indigente atacó a dos policías y a una médica que fueron a socorrerlo

Minutos después, Villegas publicó una foto junto a su pareja y víctima, relatando su versión de la historia entre ambos. “Yo no quise todo lo que pasó, YO LA AMO”, insistió, en mayúsculas.

“Mal ahí, qué moco te mandaste”, le replicó un usuario. “Hijo de puta”, cargó otro, menos irónico.

El tercer posteo de Villegas tras matar a su pareja

La Ley de Cupo Laboral Trans fue clave en la vida de Diana Zoe, que dirigía el Hotel Gondolín, una cooperativa autogestiva que es clave en la historia trans argentina, con el objetivo de brindar refugio y acompañamiento a aquellas personas de la comunidad que escaparon de la violencia de sus provincias o de sus familias.

“El día de la promulgación me llaman a una entrevista en la Casa Rosada y ahí es cuando me dan la gran noticia que me dicen: ‘Zoe ya estás contratada y ahí fue cuando me cambió la vida totalmente’”, contó en un video que difundió la cuenta oficial de la Presidencia para conmemorar la sanción de la Ley.

En ese sentido, reflexionó: “A mí, antes la Policía me abría la puerta de los calabozos y de los patrulleros y hoy me abren la puerta para entrar a mi trabajo”.

López García resaltó en más de una oportunidad la importancia de la aplicación de la ley. “Es una lucha con distintas organizaciones, distintas compañeras, muchas de ellas dejaron su vida y que no pudieron acceder al Cupo Laboral Trans. Y estoy acá para capacitarme, para seguir estudiando, porque esa es la oportunidad que te da el Cupo Laboral Trans”, expresó.

El primer posteo con la confesión de Villegas

Villegas, por su parte, cuenta con antecedentes penales por el delito de abuso sexual simple.

“El 10 de julio de 2015, a las 18:15, Norberto Fabián Villegas abusó sexualmente de una mujer, al tocarla sorpresivamente con una mano en su glúteo derecho, mientras la nombrada ascendía a un vagón del subterráneo de la línea C, en la estación Diagonal Norte, sentido a Constitución, iniciándose una discusión entre ambos en la que la víctima lo insultó y le propinó un par de golpes y aquél la salivó en el rostro, resultando luego detenido por personal policial que llegó al lugar”, asegura un documento judicial al que accedió Infobae.

Por este delito, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 lo condenó a siete meses de prisión de ejecución condicional, una pena que fue confirmada en Casación dos años más tarde.