Robaron más de 60 notebooks del “aula segura” de un colegio de Palermo

El relato del padre de un alumno de la escuela asaltada

Otra vez una escuela de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un hecho delictivo. En esta oportunidad, el lugar fue la Escuela Nº 9 Coronel Genaro Berón de Astrada, en el barrio porteño de Palermo, donde delincuentes ingresaron y robaron más de 60 notebooks del Plan Sarmiento. Las computadoras, según dijo a los medios de comunicación el padre de uno de los alumnos, estaban dentro del “aula segura”, un espacio dentro del colegio que cuenta con cerradura, alarma y cámaras de seguridad.

Pese a eso, los ladrones aprovecharon la ausencia de la comunidad educativa durante la madrugada de ayer y se llevaron el botín. Fuentes policiales indicaron a Infobae que fue la directora del establecimiento educativo -ubicado sobre la calle El Salvador al 4000- la que le dijo a los policías de la Comisaría Vecina 14-A que llegaron al colegio que la puerta de la cocina había sido violentada, que el lugar estaba en desorden y que había “varias computadoras faltantes”.

El papá que brindó declaraciones a la prensa dio el dato preciso: fueron 64 notebooks robadas. A diferencia de la directora, dijo que la puerta del “aula segura” había sido violentada también y que además se trata del tercer hecho de estas características que sufren en dos años.

Por su parte, fuentes del gobierno porteño indicaron a este medio que el personal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se hizo presente ayer en el lugar para relevar todo el material robado para poder reponerlo y además realizar los arreglos necesarios de la puerta violentada. En ese sentido, indicaron que hoy se retirarán, en presencia de una escribana, las imágenes de las cámaras de seguridad para ser entregadas a la Justicia. Las máquinas estaban ubicadas en carros, dentro del “aula segura”.

Las computadoras estaba ubicadas en carros

El hecho es investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº43, a cargo de Silvana Russi, quien dispuso que se labren actuaciones por el delito de robo. “Con la denuncia hecha en la policía, el Ministerio pone en marcha el trámite para la reposición de las computadoras”, dijeron desde el gobierno porteño.

“No sabemos por dónde entraron. Es la tercera vez que pasa. El año pasado robaron dos veces. Es un deja vú. Fueron tres veces en dos años. Lo que sabemos es que todas la semana recibimos noticias de robo en otras escuelas de la Ciudad”, dijo el papá frente a la escuela.

La escuela asaltada

“El año pasado salió un petitorio para resguardar las cosas de valor y se creó un “aula segura”, entre comillas, porque no reforzaron, no la enrejaron. La alarma sonó, las personas que vinieron a ver cuando sonó no pudieron entrar porque no tenían llave”, denunció el hombre, quien dijo que no creían que el autor del robo esté vinculado de alguna manera al colegio. Además, aprovechó para reclamar más seguridad.

De hecho, esta mañana se llevó adelante un abrazo simbólico de la comunidad educativa de la escuela para exigir más medidas por parte de las autoridades. En el gobierno porteño admitieron que hay una ola de robos a las escuelas, ya que se trata de lugares atractivos para los delincuentes porque cuentan con un buen número de computadoras que son vendidas en el mercado ilegal. Incluso- aclaran- no es casual que siempre el objetivo sean las notebooks.

Es por eso que se crearon esos espacios seguros, cuyo objetivo es evitar que los robos ocurran. Sin embargo, dijeron, no siempre es posible. El año pasado, la Policía de la Ciudad recuperó un total de 1.626 computadoras en el marco de 15 allanamientos ordenados por la Justicia tras una serie de robos a diferentes colegios. En esa causa, 27 personas resultaron imputadas por los delitos de robo y encubrimiento.

Los robos a las escuelas porteñas se convirtieron en el último tiempo en una constante. Son varios los hechos que ocurrieron y en los que siempre el botín que se llevan los delincuentes está conformado por notebooks.

En mayo, por ejemplo, dos ladrones robaron 100 computadoras portátiles y provocaron destrozos en la Escuela Normal Superior 10 Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Belgrano. Los sospechosos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad.

Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Crimina y Correccional N° 5, a cargo del doctor Manuel De Campos y la secretaría 116 de la doctora Tamara Julieta García.