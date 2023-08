Tras un enfrentamiento con la policía murió “Morenita” Marín, un narcotraficante que estaba prófugo desde febrero

Tras un enfrentamiento con la policía, murió “Morenita” Marín, uno de los narcotraficantes más buscados

El reloj marcaba las 21.45 cuando, en las calles de la localidad correntina de Itatí, uno de los narcotraficantes más buscados murió en un enfrentamiento a tiros con la Policía Federal (PFA). Se trata de Federico Sebastián ‘Morenita’ Marín, quien en febrero de este año se había dado a la fuga luego de que la Justicia lo condenara a prisión domiciliaria.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que Marín era buscado intensamente cuando fue detectado en el centro de la ciudad, sobre la calle Los Benedictinos casi Gamarra, en cercanías de la terminal de ómnibus de la localidad. Ahí fue cuando el narco se enfrentó a balazos con los efectivos de Prefectura y de la PFA. Como resultado, el delincuente fue abatido. En tanto tres hombres de la fuerza resultaron heridos.

En el lugar también se encontraban la pareja del narcotraficante junto a su hija adolescente, quienes protagonizaron incidentes con los efectivos que intervinieron en la muerte del criminal.

El momento también fue captado en imágenes donde se puede ver como las mujeres entran en crisis de llanto y nervios cuando ven el cuerpo de Marín en el asfalto junto al cordón de la vereda. En el video se escucha como la hija del delincuente arremete contra el personal de asistencia que ayudó a los efectivos heridos: “¿A él lo van a ayudar? Que se pudra, a mi papá que no está respirando no le hacen nada. ¿Qué están haciendo? ¿A él lo llevan? Pero mi papá se está muriendo ahí hace 10 minutos. Mataste a mi papá, me dejaste sin mi papá”.

Luego, el cuerpo de Marín fue trasladado, en principio, al hospital de Itatí, localidad ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Corrientes. El hecho conmocionó a los vecinos de Corrientes, quienes salieron a la calle y grabaron videos cuando escucharon el final del conflicto. Seis meses atrás, Marín había sido el protagonista de una fuga mientras era enjuiciado en un debate abierto en el Tribunal Oral Federal por supuestas coimas del narcotráfico en un juzgado.

Durante ese proceso, el contrabandista se había acogido a la figura del imputado colaborador en un acuerdo con la Procuraduría de Narcocriminalidad y el Ministerio Público Fiscal federal para delatar a las autoridades del Juzgado Federal 1 de Corrientes, que estuvo a cargo de Carlos Soto Dávila por más de 20 años, hasta 2019 cuando renunció al cargo en medio de la instrucción de la causa.

Por su condición de arrepentido, Marín había sido beneficiado con prisión domiciliaria en una casa ubicada en el conurbano bonaerense, donde cumpliría dos condenas por narcotráfico. Sin embargo, durante una salida a un hospital para tratarse una supuesta hemorroide se fugó sin que se conocieran datos fehacientes de su paradero, hasta la actualidad.

A fines de febrero de este año, las fuerzas de seguridad decomisaron vehículos de una reconocida banda de Itatí. La banda era liderada por el narcotraficante Federico Sebastián “Morenita” Marín, de 33 años. El hombre había quedado detenido en 2018, pero la condena referida a esta causa se dictó en octubre de 2021. Hasta que se tomó la decisión de cederlos al equipo especializado en la lucha contra el narcotráfico, estos elementos no tenían un destino definido.

Entre los vehículos decomisados, se encuentran un Renault Logan, un Peugeot 207, una camioneta Ford F100, un utilitario Fiat Doblo, un automóvil Volkswagen Bora, un BMW 1181, un Volkswagen Voyage, un Toyota Corolla, una camioneta Volkswagen Amarok, una lancha y una motocicleta Guerrero 70.

