Una nena de 2 años murió ahogada en una pileta de Punta Alta

Intentaron reanimarla, pero no resistió y murió (Foto: Télam)

La localidad bonaerense de Punta Alta se encuentra de duelo debido al fallecimiento repentino de una nena de dos años que al caer a una pileta de natación ubicada en una vivienda del partido de Coronel Rosales, murió ahogada.

El hecho tuvo lugar el miércoles al mediodía, pasadas las 13:00, cuando el servicio de emergencias recibió un llamado que alertaba que una niña había caído al agua y podría estar ahogada, lo que hizo que integrantes de la seccional policial local acudieran al lugar del hecho.

Al llegar pudieron corroborar que familiares de la infante la habían trasladado de urgencia al Hospital “Eva Perón” de Punta Alta para así intentar salvarla. Y es que la rápida acción en estas situaciones es de vital importancia.

“En dicho centro asistencial y tras los primeros auxilios y tareas de RCP la menor fue derivada al hospital Interzonal de Agudos José Penna, donde murió poco después”, informaron voceros según Télam.

El caso entró en investigación y quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales y la Fiscalía en turno bahiense en la causa que fue caratulada como “homicidio culposo”, detalló el medio La Gaceta.

Es fundamental que los niños sepan nadar

Dicho incidente suele producirse de manera frecuente, según las estadísticas arrojadas por el Ministerio de Salud de la Nación al medio El Litoral 105. Según informaron, “en Argentina cada 5 días fallece ahogado un niño menor de 4 años”.

En este marco, hace menos de un mes, el 25 de julio se conmemoró el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos y el Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), decidió con el fin de concientizar, arrojar una serie de medidas a tener en cuenta para prevenir, saber cómo actuar en caso de ser testigo de una situación así, y como abordar cada episodio según su gravedad y lo que requiera.

Te puede interesar: Encontraron el cuerpo de un pescador desaparecido hace un mes en el Río Paraná

En primer lugar aquellas casas en las que viven niños, deben considerar la idea de cercar sus piscinas con mecanismo seguros y complejos para de esta forma evitar que puedan saltarlos, o atravesarlos de alguna manera.

Por otro lado, es importante, según informó el comunicado hecho por el SAP, tener consideración de aquellos lugares que cuentan con ríos, arroyos, mares o lagos, los cuales tienen corrientes que podrían ser peligrosas en caso de caer.

Por último pero fundamental, es que los niños sepan nadar y tengan la técnica necesaria para poder salir con vida de estas desafortunadas situaciones.

De la misma forma, la capacitación en RCP o técnicas de salvamento y primeros auxilios para los adultos, padres de niños, podría salvarle la vida a uno de sus hijos sin siquiera tener que acercarse a un hospital en primera instancia, sobre todo considerando que la velocidad a la hora de actuar en estas situaciones es fundamental.

Por fuera de la niñez, los mayores y adolescentes también deben tomar medidas para evitar ser victima de una tragedia.

Estas podrían ser: respetar los tiempos de la digestión, no ingerir bebidas alcohólicas y/o drogas, no zambullirse de cabeza si no se conocen los fondos, entre otras.

“Los ahogamientos son eventos más comunes de lo que pensamos y, aunque no todos terminan en la muerte, pueden generar discapacidad; el grupo más vulnerable son los más pequeños, pero los niños más grandes, adolescentes y adultos también pueden ahogarse, incluso sabiendo nadar”, indicó la médica pediatra Cecilia Rizzuti, miembro del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP.

En Argentina, los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud de la Nación son estadísticas de 2021 y muestran que ese año se registraron 281 muertes por esta causa, de las cuales108 correspondieron a menores de 19 años. Esto implica una persona cada 31 horas, y un menor de 19 años cada tres días.

En tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló también que cada año, mueren aproximadamente 236,000 personas por ahogamiento, con el 91% de estas tragedias ocurriendo en países de ingresos bajos y medios.

Asimismo y para concluir, es importante considerar dichas estadísticas y tomar las recomendaciones brindadas para evitar incrementar dichos porcentajes.

Seguir leyendo: