Velan los restos de Williams Tapón, el futbolista que agredió a un árbitro

Williams Tapón y el árbitro Cristian Paniagua

Los restos de Williams Alexander Tapón -el jugador de fútbol amateur que se quitó la vida tras golpear hasta el desmayo al árbitro Cristian Paniagua en un partido ocurrido el sábado pasado en Sarandí- serán velados en la Sociedad de Fomento de su barrio, el Barrio Aguero de la zona de Gerli, donde vivía con su pareja, Agustina, y sus dos hijos. El lugar se ubica a 25 cuadras del cruce de General Paz y Heredia, donde Tapón se quitó la vida el lunes último.

Luego, su cuerpo será inhumado en el cementerio municipal de Avellaneda. El coche fúnebre llegó al lugar pasadas las 9 AM.

A comienzos de la noche de ayer, su hermana Priscila entregó a la Policía Bonaerense el revolver con el que su hermano supuestamente se quitó la vida. El arma no había sido encontrada el lunes por la noche, luego de que un llamado al 911 alertara del hallazgo del cuerpo en las vías del ferrocarril cercanas al barrio Aguero. Entonces, la fiscal Alejandra Olmos Coronel, a cargo del expediente por el suicidio, ordenó un rastrillaje ayer martes por la mañana, donde el arma no se halló.

Los asistentes en el velatorio de esta mañana (Adrián Escandar)

El cuerpo de Tapón, precisamente, fue movido por familiares y amigos desde la vía hasta la vereda de su casa, en un clima tenso. Para ese entonces, Paniagua ya lo había denunciado por tentativa de homicidio, un expediente a cargo del fiscal Mariano Zitto.

Se trata de un revólver calibre .38 especial pavonado gris. Priscila lo entregó “en forma voluntaria” en la comisaría 6ª de Avellaneda. Así, la fiscal Olmos Coronel dispuso que se incaute el arma entregada por la hermana de Tapón, que se le tome declaración testimonial y que se le informe al fiscal Mariano Zitto de la situación.

Priscila, tal como hizo Tapón en vida, había acusado al árbitro Paniagua de exigirle dinero al jugador amateur -que había trabajado como albañil hasta abril en una empresa en Ranelagh- para no denunciar el hecho, algo que Paniagua desmintió en repetidas ocasiones.

Hasta ayer a la tarde, el fiscal Zitto no tenía ninguna prueba en su expediente que indicara una extorsión.

El revolver entregado ayer

Agustina, la pareja del futbolista y albañil, aseguró que el joven le envió un mensaje de despedida: “En el audio que me manda despidiéndose me dijo ‘cuidá de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Fueron las últimas palabras de él antes de hacer lo que hizo”, recordó hoy la mujer durante una extensa entrevista para Crónica HD.

Visiblemente afectada por el trágico desenlace de su marido, la joven madre de dos niños -uno de 2 y un bebé de apenas 7 meses- subrayó que Tapón “quedó mal” después de las notas que había brindado durante la jornada de ayer. “Le preguntábamos qué opinaba y no sabía qué respondernos. Él siempre se tomaba todo a la ligera”, señaló la mujer.

