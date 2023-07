En su descargo, la jueza que fue destituida por amenazar a un albañil dijo que la “sacaron de quicio”

Laura Buyatti, la jueza de Chaco destituida

Laura Verónica Buyatti, la ex jueza de Niñez, Adolescencia y Familia de Chaco que fue destituida por amenazar con “pegarle un tiro en la frente a un albañil”, tuvo la oportunidad de defenderse en el jury en su contra. Aunque se negó a declarar, presentó dos descargos titulados “La verdad de los hechos” y “La provocación sin causa”.

Los escritos, que añadió al expediente a través de sus abogados, fueron leídos durante el proceso por pedido del Presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco, Daniel Zalazar.

En ambos, la ex titular de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Villa Ángela admite el llamado del 21 de diciembre de 2022 a Marcelo Acosta, un albañil que reclamaba a su pareja una deuda de 300 mil pesos, en el que lo insulta, se dirige a él con expresiones discriminatorias y lo amenaza.

“Te encajo un tiro en medio de la frente”; “Yo conozco el sistema, yo manejo el poder, papi. Me seguís molestando y te mando ya la cana”, fueron algunas de las explosivas frases lanzadas por la ahora ex jueza quien, además, trató de “burro”, “planero de m...” y “tapecito” a Acosta, que encabezaba una cooperativa de trabajo y ahora está preso por abuso sexual con acceso carnal.

Buyatti argumentó que fue hostigada y víctima de una extorsión

Buyatti argumentó que se trató de una reacción “en legítima defensa”, que “la sacaron de quicio” y alegó que es “mujer y madre y que reaccionó como tal”. Además, habló de cómo la afectó “el escrache” con la difusión del conflicto en la prensa chaqueña y en redes sociales.

El descargo

De acuerdo al relato de los abogados que quedó plasmado en el expediente, y al que tuvo acceso Infobae, cerca de la medianoche del día anterior, cuando “estaba dispuesta para ir a dormir”, salió de su casa para apagar una bomba de agua. En ese momento, “escuchó que personas, a las que no pudo ver por la oscuridad, le gritaban, preguntándole por “Tabú”, el apodo de su ex pareja”. Buyatti, dijo, que les respondió que él ya no vivía allí, que era soltera y vivía sola con su hija.

“Ahí fue que estas personas comenzaron a gritarle con amenazas hacia ella, a su familia y en su propio domicilio. También le dijeron que se iban a encadenar en su casa porque ‘tu marido’ nos debe”, agregaron. La ex magistrada aseguró que recibió, en ese momento, “agresiones de todo tipo, insultos, epítetos irreproducibles e injurias” por “una deuda cuya noticia no conocía, que no era su responsabilidad y que le era totalmente ajena”.

“La Dra. Buyatti trató de explicar esto de buen modo y amablemente” pero “las agresiones persistieron”, explicaron sus abogados. Esta situación, agregaron, “la puso en un estado de indefensión, porque estaba sola con su hija” y la ex jueza “entró en estado de shock desconcertante”.

Mencionaron también que “creyó que podrían tener intenciones de entrar a su casa para agredirla”. En ese sentido, argumentaron que “la respuesta que proporcionó la Dra. Buyatti fue proporcional a la agresión, y quería poner fin (con la llamada) a la intención de amenazas, hostigamientos y presiones”.

Marcelo Acosta, el albañil amenazado por la jueza, está preso por abuso sexual

“Así fue que ingresó a su casa, cerró todo y después de las 24 horas, llega la Policía sin que ella los haya llamado y le menciona que habían recibido audios donde se informa que determinadas personas iban a venir hasta su domicilio para agredirle”, una acción que la defensa considera “premeditada y orquestada”.

Al otro día, la ex magistrada se levantó a las 7 para ir a trabajar y regresó a las 15. Fue entonces que se encontró con un video publicado por un medio periodístico en redes sociales: era de las mismas personas y adelantaban que irían a su domicilio: “Situación que la dejó con más desconcierto”.

“Esto es prueba palmaria de una actitud coactiva -dice a través de sus abogados-, que no tiene por qué responder, pues no la provoco y, por el contrario, es un acto rayano en el salvajismo que repele la Ley 26.485, pues fueron actos subsumibles en la llamada ‘Violencia psicológica’ que es aquella ‘que daña tus emociones y autoestima’”.

“Se descargó con desmesura por lo ocurrido”, admitió la defensa. “Solo tenía en su mente que pararan de sucederle malos momentos en su casa y públicamente, donde se ponía en tela de juicio su imagen y honor”, detallaron.

“Se expresó con términos agraviantes hacia ellos, con el propósito de evitar que siguieran hostigando, pues no les había hecho nada, no los había provocado ni existían causas, razones o motivos que la vinculara con estas personas”, agregaron.

La ex jueza de familia reconoció que “los utilizados no fueron términos apropiados para una magistrada ni para ninguna persona, pero estaba fuera de sí y no quería pasar por otro momento similar”. “La sacaron de quicio. Nunca fue su intención concretar una amenaza ni discriminar a nadie”, se afirmó en el escrito.

Buyatti ofreció disculpas y se refirió al “escrache” y a la “extorsión” que, según ella, padeció. Indicó, a la vez, que sintió temor por ella y por su hija. “La Dra. Buyatti es juez de la provincia del Chaco, pero también es mujer y madre y reaccionó como tal. Fue provocada, agredida, molestada y dañada”, enumeraron.

Buyatti podrá volver a concursar por un puesto de jueza

“Lo que intentó la primera vez ser una comunicación con el denunciante para que depongan esta actitud contra ella termino siendo con el segundo llamado, que se provoca un ardid para provocar una prueba que la podría generar problemas”, dice la defensa que planteó la invalidez de la prueba, debido a que la conversación se grabó sin su consentimiento.

Cronología

El 7 de marzo de este año, el Jurado de Enjuiciamiento admitió la acusación contra Buyatti. Cuatro meses más tarde, fue destituida por unanimidad bajo la figura de “mal desempeño”, a través de la causa legal “conducta incompatible con la dignidad que el estado judicial impone”.

“Entre los hechos, además de potenciales amenazas, hubieron expresiones discriminatorias (como “negros de m...”) que pese a ser intolerables e ilícitas, por discriminatorias, no fueron destacadas en la acusación”, indicaron fuentes del caso.

Para el jurado, Buyatti “ofreció testimoniales que fueron irrelevantes para fundar sus defensas”. Y agregaron: “Solo para aludir su supuesta vulnerabilidad como mujer, frente a las actitudes de Acosta”.

Con el fallo del Jurado, también integrado por Íride María Grillo, Gloria Beatriz Zalazar, Ana Mariela Kassor, Jessica Yanina Ayala, Edgardo Gabriel Reguera y Carim Antonio Peche, la ex jueza queda fuera del sistema judicial, pero la Procuración General no solicitó la inhabilitación para ocupar cargos públicos por tiempo determinado, como lo prevé la Constitución Provincial. Por lo tanto, nada le impide concursar para volver a ocupar un cargo, aunque sus antecedentes no la acompañan.

Por lo pronto, se espera que la ex jueza apele el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia. Tiene 10 días para hacerlo, tras el receso judicial.

