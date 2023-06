Vestidos como el Chapulín Colorado y “La Mona” Jiménez, se defendieron a los golpes de un ladrón en la peatonal de Córdoba

El momento en que "La Mona" Jiménez y el Chapulín Colorado detuvieron a golpes a un ladrón en plena peatonal de Córdoba

La peatonal de la ciudad de Córdoba, fue escenario de una situación insólita: dos artistas callejeros, disfrazados de “La Mona” Jiménez y del Chapulín Colorado, se enfrentaron a los golpes contra un ladrón que había querido robarles. La increíble secuencia fue filmada por un peatón.

Todo ocurrió el mediodía de ayer en la esquina de 9 de julio y San Martín. Allí, de acuerdo con medios locales cordobeses, Javier López Melano -la verdadera identidad del hombre detrás del traje del superhéroe creado por Roberto Gómez Bolaños- fue víctima de un intento de robo mientras dormía una siesta. Al ver la situación, su compañero Ariel Centurión, un hombre que aprovecha el parecido que tiene con el emblemático cuartetero de esa provincia para ganarse la vida como imitador, no dudó en intervenir y defender al colega.

Fue en ese momento se inició la pelea de los artistas callejeros contra el presunto delincuentes, que de acuerdo con el video que se viralizó, estaba vestido completamente de negro. Ante la mirada de varios testigos, golpearon al ladrón y evitaron el robo. De fondo, según la filmación, se escuchan algunos gritos y cómo en un punto la situación se tornó tensa.

De hecho, una joven quiso intervenir para evitar la golpiza pero poco pudo hacer: las corridas, trompadas y empujones ya habían invadido la escena. Si bien no se llegó a precisar si el delincuente fue detenido, lo que sí quedó claro es que el asalto fue frustrado a los golpes por parte de los imitadores.

Centurión y López Melano son reconocidos en la ciudad de Córdoba por trabajar como imitadores de La Mona Jiménez y del Chapulín Colorado. Usualmente, se los puede ver en la intersección de las calles Juan B. Justo y Magariños Cervantes, en barrio General Bustos, aunque suelen recorrer toda la capital. Allí, además de su trabajo como artistas, limpian vidrios.

“Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además me potencio con mi amigo”, contó Centurión en diálogo con Canal 12 de Córdoba. Por su parte, Melano señaló: “Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata”.

El testigo capturó el enfrentamiento en un video lo compartió en las redes sociales con el título “El Chapulín y La Mona contra un ladrón en la peatonal”. La filmación rápidamente se viralizó y generó un sinfín de reacciones, la mayoría con humor. “Los Avengers cordobeses”, “Las antenitas de vinil detectaron la presencia del enemigo”, “No contaban con su astucia!!” y “Decí que no andaban cerca Batman y Michael Jackson”, fueron algunos de los mensajes.

