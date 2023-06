La mamá de Cecilia Strzyzowski contó su hipótesis sobre el crimen de su hija: “No la callarían”

La mujer afirmó que tendrá que mudarse del país si los detenidos obtienen la libertad mientras avanza la investigación (La voz del Chaco)

Luego de que la madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, reconociera que los objetos que fueron hallados en las investigaciones le pertenecían a la joven de 28 años desaparecida en Chaco, la mujer planteó la hipótesis de que el clan Sena habría planeado asesinarla como consecuencia de que haya sido testigo de algún tipo de crimen que habría presenciado en la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, lugar en la que fue vista por última vez el pasado 2 de junio. “No la callarían”, aseguró.

Un dije con forma de cruz, un auricular, una valija, un anillo y ropa quemada fueron las pertenencias que Gloria junto a la abuela de la víctima, Mercedes Valois, identificaron durante una rueda de reconocimiento el viernes por la mañana. “Lo que más me impactó fue ver un trozo quemado de un buzo rosado”, reveló Romero al recordar que esa era la prenda que utilizó durante la última vez que la vio con vida y agregó: “Ella vino ese miércoles, tenía puesto ese buzo y me abrazó. Fue el último abrazo que sentí de ella”.

A pesar de que la madre de la joven contó que en la primera reunión que tuvo con los fiscales y varios miembros del gabinete de Chaco le dieron a entender que su hija estaba muerta y que le prometían encontrar el cuerpo, la mujer expresó que “uno está supuestamente preparado, pero cuando te muestran la realidad es como que hay una pequeña esperanza, pero que muere en ese instante”.

Después de que Romero recibiera el apoyo de la asociación civil Madres del Dolor, con quienes brindó una breve conferencia de prensa en la que aseguró que no iba a dejar de luchar por conseguir justicia para su hija, en una conversación posterior con los medios de comunicación planteó como hipótesis que la habrían asesinado por haber visto “algo grave”, según lo informado por medio de Télam.

La madre de Cecilia Strzyzowski reveló que no recibió ningún llamado del gobierno provincial y nacional (Foto: Romero Gloria/Télam)

“Mi hija no creo que si hubiera visto algo grave se calle, yo no creo que a mi hija la iban a hacer callar si ella vio algo grave”, mencionó la madre de la víctima durante una entrevista con el noticiero de LN+, para luego precisar que “tal vez por amor se callaría muchas cosas pero un crimen, ver lastimar a una persona, una violación, una cosa así, no se callaría”.

Pese a que los siete implicados en el supuesto femicidio continúan detenidos por los indicios que los señalaron como los presuntos responsables de la desaparición de Cecilia, este martes existiría la posibilidad de que la Justicia les otorgue la libertad condicional mientras la investigación continúa. Frente a esto, Gloria manifestó que “si esta gente sale libre nos tenemos que ir del país porque son la gente más peligrosa que hay”, durante una entrevista en Radio Mitre.

“Con toda la mirada de toda la Argentina amenazaron a los periodistas, los sacaron a tiros, los golpearon”, afirmó al denunciar que “ellos siguen manejando su movimiento estando presos”. “Es un peligro”, opinó la mujer que reconoció tener miedo por la vida de su hija menor, debido a que recibió amenazas de muerte hace una semana.

Por este motivo, la familia de Cecilia es custodiada por la Gendarmería Nacional (GNA) que rodea los perímetros de las tres viviendas en las que viven. “Dentro de todo me siento protegida”, confesó tiempo atrás cuando los móviles de la fuerza llegaron a la puerta de su casa.

La familia de la víctima convocó a la gente a que continúe con las marchas alrededor del país para que no cajoneen la investigación (TELAM)

De cara a la decisión que podría tomar la Justicia en favor de los detenidos, desde el entorno familiar de la víctima convocaron a una tercera marcha para este domingo 25 de junio a las 17:00 horas en la Plaza 25 de mayo, ubicada en el centro de Resistencia, para pedir justicia por Cecilia. “Que vengan como sea porque el martes o miércoles se toma la decisión de si esta gente se va a quedar adentro, o si le van a dar la libertad, o si le van a dar arresto domiciliario, y yo no quiero un arresto domiciliario”, sentenció.

“Ahí la tienen a Marcela Acuña que supuestamente está pidiendo arresto domiciliario, ahora se acuerda esta mujer de que está enferma y hace dos semanas atrás, antes de matar a Cecilia, estaba perfecta, haciendo campaña política, y de repente está al borde de la muerte”, señaló Romero al también criticar a Emerenciano Sena por afirmar que cuenta con graves problemas de salud. Asimismo, anticipó que no quiere que “que lo hagan pasar por loquito a César (Sena)”.

Por último, la madre de la víctima pidió a la gente que participe de la protesta que lleven puesta una camiseta de la selección Argentina con una estrella rosada que diga “Justicia para Cecilia”, puesto que su hija era muy fanática del fútbol y soñaba con ir a ver un mundial. Además, agregó que pueden llevar telas, globos y flores también de color rosa, el favorito de la joven.

