El duro momento de la mamá de Cecilia al reconocer los objetos de su hija: “Vi el buzo con el que me dio el último abrazo”

Entre lágrimas, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, contó lo que sintió al reconocer en el Instituto Médico de Ciencias Forenses de Chaco los objetos que le pertenecían a su hija: un dije con forma de cruz, un auricular, una valija, un anillo y ropa quemada. Tras ratificarle a la Justicia que sí se trataba de las pertenencias de la joven asesinada, la mujer brindó detalles de lo que tuvo que atravesar para coumplir con el procedimiento judicial. “Lo que más impactó fue ver un trozo quemado de un buzo rosado, que también la quebró a mi mamá (Mercedes Valois). Yo quería salir corriendo. Si no me detenía mi abogado, yo hubiera salido corriendo”, dijo Gloria en diálogo con radio Mitre.

La elección de ese objeto como lo más impactante no fue casual. Según dijo la mujer, fue con esa prenda que Cecilia le dio el último abrazo, dos días antes de desaparecer. “Era un buzo que estaba estrenando. Me gustaba la felpita adentro. Ella decía ‘ese es mío, ese es mío’. Éramos de jugar y muy compinches. Me impactó porque fue el último con el cual me abrazó. Ella vino ese miércoles, tenía puesto ese buzo y me abrazó. Fue el último abrazo que sentí de ella”, recordó la mujer completamente quebrada.

Ayer, poco después de las 11:20, Mercedes reconoció dos de estos ítems como pertenecientes a Cecilia, entre ellos, un anillo. La familia hizo lo propio en el resto de las pertenencias. Los objetos, que permanecen en la Sala de Armas, que está ubicada al lado del IMCIF, fueron recuperados tras rastrillajes en zonas como el Río Tragadero, donde un equipo de buzos tácticos ingresó la semana pasada luego de que Gustavo Obregón, uno de los imputados de la causa, señalara el lugar en una ampliación de su declaración indagatoria, el primero de los siete imputados en quebrarse.

El Instituto se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 11, kilómetro 1008, a unos 15 minutos de la capital chaqueña. Hasta allí, se trasladaron fiscales, abogados y querellantes del caso para participar del reconocimiento. El procedimiento, que se esperaba para este último miércoles, fue demorado dos días para dar lugar a la notificación de las partes y así evitar planteos de nulidades en el expediente.

El jueves, en declaraciones a la prensa que realizó a la salida de la fiscalía de Resistencia, donde se reunió con el Equipo Fiscal Especial y sus abogados, Gloria sostuvo que con las imágenes de los objetos que ya vio en Internet estaba casi segura de eran de su hija. Después de verlos con sus propios ojos, lo ratificó.

Esta mañana, en la entrevista radial, Gloria recordó el instante que en vio el buzo quemado. “Casi me muero”, reiteró la mujer, quien dijo que aunque era algo que esperaba, no pudo evitar la conmoción. “Uno está supuestamente preparado pero cuando te muestran la realidad es como que hay una pequeña esperanza pero que muere en ese instante”, explicó.

La madre de Cecilia aprovechó para convocar a toda la provincia de Chaco a marchar mañana domingo para “pedir justicia” por lo ocurrido con su hija. Será a partir de las 17 horas en la ciudad de Resistencia principalmente, aunque también hizo un llamado a todo el país para movilizarse y pedir el esclarecimiento del hecho. “Pido a unificar la marcha el 25. El que pueda que venga. Necesitamos mostrar que la gente está enojada. Tenemos que mostrar que un puñado de miserables no puede más que un pueblo”, dijo.

Entre otros temas, la mujer también cuestionó cómo se llevó la investigación durante las primeras dos semanas, pero reconoció que en los últimos días los fiscales que investigan el hecho comenzaron a mostrar avances. “Desconfío en la independencia de la Justicia pero (Fernando) Burlando me dice que ve buena predisposición de los fiscales. Quiero creerle. Por 15 días nos boludearon. Después de las PASO empezaron a moverse”, agregó.

Apuntó también contra los vínculos de la familia de los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña -dos de los principales acusados del femicidio- con el gobernador Jorge “Coqui” Capitanich. Además, criticó la estrategia de las defensas de los acusados la querer instalar que su clientes tienen problemas de salud.

“Capitanich se puso en víctima. Salió a decir que le plantaron un muerto antes de las PASO. El propio César (Sena, acusado del crimen) dijo: ‘si nos tocan el culo a nosotros, le tocan el culo al Coqui’. No fui yo la que lo dijo. Un hecho policial no puede ser un hecho político dijo él, pero qué culpa tengo yo que dos políticos hicieron lo que hicieron. Cuando entré al cuarto oscuro tuve que verlos con la cara sonriente en la boleta”, sostuvo Gloria, quien emitió una dura frase en contra del mandatario provincial.

“El buzo rojo a Capitanich le queda bien porque es color sangre”, graficó la mujer al hacer referencia a la prenda que usó el gobernador el día que perdió las PASO.

