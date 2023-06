Video: violento robo a un streamer mientras transmitía en vivo desde Balvanera

Un streamer sufrió un violento robo mientras hacía una transmisión por Twitch a bordo de su camioneta en Balvanera

Bruno Kruszyn, cuyo nombre de usuario en redes sociales es Brunenger, un reconocido streamer con miles de seguidores, fue víctima de un violento robo perpetrado por dos motochorros mientras trabajaba como chofer para una aplicación de transporte urbano, este sábado por la noche.

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Balvanera mientras Brunenger transmitía en vivo por Twitch, como frecuentemente suele hacer cada vez que sale a trabajar. Lo que nunca imaginó es que quedaría filmada toda la secuencia del ataque y que la imagen del delincuente se viralizaría con la ayuda de sus fans.

A las 21:30, el joven de 19 años se dirigió hasta la calle Belgrano al 2900 para recoger a una pasajera de nombre “Camila”. Mientras él se encontraba a bordo de su Chevrolet Tracker esperando a la chica, un ladrón aprovechó la distracción del streamer -que estaba mirando su celular- para acercarse a él desde la parte trasera.

En apenas unos segundos; uno de los delincuentes, que iba vestido con un buzo negro y un gorro de lana del mismo color, le rompió el vidrio de la ventana del acompañante y le sustrajo el celular. Fue justo en ese momento que la transmisión de Twitch se cortó y alarmó a quienes seguían su relato.

El delincuente se percató que el streamer había dejado el celular sostenido arriba de la guantera, algo que comúnmente hace para mostrarse en primera persona en la transmisión, y se movió con rapidez.

Brunenger tien 19 años y casi medio millón de seguidores, solo en Instagram

Por ese motivo, la cara del agresor quedó grabada y se la puede ver con precisión debido a que había buena iluminación en la calle.

Ni bien ocurrió el robo, Brunenger realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 14B y se dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de Paula Assaro.

“Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream, pero por suerte no me pasó nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”, escribió en un tuit unos minutos después del ataque.

Luego, compartió el video de lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde tiene casi medio millón de seguidores, y brindó algunos detalles al respecto. “Hola gente. Me acaban de robar el teléfono con el soporte. Estaba esperando a la pasajera y frenó una moto. Yo vi a la moto frenar y fue todo en un segundo. Bajó el chabón corriendo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono y se fue corriendo. Se subió a la moto y se fue”.

Debido a la repercusión que generó el ataque, no solo en las redes sino también en medios de comunicación que levantaron la noticia, el influencer hizo un stream el domingo por la noche donde relató los pormenores de los sucedido y respondió preguntas.

Mientras muchos insistían en que Camila, la pasajera que pidió el auto, era cómplice los delincuentes; y Brunenger también asintió. “Me dijo que me esperaba abajo, la llamé para que bajara y no bajó. Fue algo planeado. Después de que me robaron Camila nunca me llamó para decirme por qué no la pasé a buscar”, recordó.

Con respecto al motochorro, descartó que pueda identificarlo en una rueda de reconocimiento si es que la policía finalmente lo detiene: “Lo veo y no lo reconozco. Igual, es imposible que lo agarren”. Lo único que lo gratifica, contó, es que haya quedado todo grabado. “El tipo pensó que era un robo más y ahora la cara del motochorro está por todos lados”, recalcó a modo de consuelo.

Luego del violento robo, Brunenger hizo otro stream para brindar detalles de lo ocurrido

Brunenger también le dedicó varios minutos a opinar sobre las reacciones que hicieron otros streamers sobre el robo que sufrió. Uno de los que opinó fue su colega Momo, quien lo criticó por hacer contenido en lugares poco seguros.

“Sé que es arriesgado hacer streaming por la calle pero no voy a dejar de hacerlo. Mi contenido es así, es donde mejor me desenvuelvo y me siento mejor con streamer”, le retrucó el joven.

Y agregó: “Es una modalidad que me gusta pero ahora sé que hay que encontrar un término medio. Tengo que stremear en la calle pero en lugares piolas. Tengo que tomar más precauciones”.

Seguir leyendo: