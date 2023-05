El llamado al 911 del policía de Moreno que asesinó al motochorro: “Tengo un abatido, está tirado en el piso”

Llamado al 911 del policía que mató al motochorro en Moreno (Fuente: Telefe)

Después de que el sargento Lucas Mallea fuera liberado, tras matar a un motochorro en Moreno, se conoció cómo fue el llamado que realizó al 911 momentos más tarde de haber disparado contra el ladrón que se estaba por llevar la motocicleta en la que viajaba con su novia. “Tengo un abatido, está tirado en el piso”, describió.

“Estaba con mi novia íbamos a ir al Coto y me quisieron robar la moto”, relató el acusado luego de que dudara sobre el lugar en el que ocurrió el hecho cuando la operadora le pidió que le indicara la dirección en la que se ubicaba. El suceso ocurrió entre las calles Lugones y Peyró, en La Reja, cuando el oficial fue abordado por dos ladrones que se interpusieron en su camino, para quedarse con su vehículo. Frente a esto, el agente sacó su pistola 9 mm y comenzó a disparar contra uno de los delincuentes.

En el transcurso de la charla, el policía señaló que el motochorro, identificado como identificado como Andrés Carbonel (28), de 28 años, se desplomó sobre el suelo después de recibir cuatro impactos de bala en su espalda. “Estaba armado, no me acerqué todavía”, explicó el oficial al negar que él y su pareja estuvieran heridos.

La moto que intentaron robarle al sargento

“Está tirado en el piso, aparentemente óbito”, evaluó Mallea, luego de narrar que el ladrón intentaba escapar de la escena en la moto robada. Después de que la patrulla que acudió al lugar concluyera que el criminal había fallecido en el acto, el sargento fue aprehendido por el presunto delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad”.

Con respecto al cómplice del ladrón fallecido, el agente precisó que “se escapó para el lado del centro de Moreno”. Sobre la motocicleta que utilizaron durante el raid delictivo que realizaron el domingo, solo pudo afirmar que “era toda negra” y que no recordaba cómo lucía el otro maleante, que es buscado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El motochorro fue velado en Moreno y despedido por sus amigos y familiares en las redes sociales

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el sargento de la bonaerense aportó más detalles durante su declaración judicial sobre cómo fue el enfrentamiento que mantuvo con el ladrón, en el que sintió que su vida y la de su novia corrían peligro. “Él me puteaba, me decía ´dale la concha de tu madre bajate´. También me decía ´dale que te mato´”, recordó el imputado.

“Yo vi que el arma me apuntaba a la cabeza y dije ´ya está, acá me mata´”, contó el policía de Moreno al añadir que le había rogado para que deje que su novia se vaya y se ponga a salvo. Asimismo, el efectivo explicó: “Así como me bajo, me alejo tres pasos, desenfundo y giro rápido porque dije ´me va a matar´. Entonces gire y disparé”.

Días después del asesinato, la Justicia consideró que Mallea “no resultaría ser un factor de riesgo para el presente proceso”, por lo que le otorgó la libertad mientras avanza la investigación en su contra. Sin embargo, el imputado no regresó a su domicilio por temor a sufrir algún tipo de represalias por parte de los allegados del delincuente fallecido. “Estamos con mucho miedo. Pánico, te diría”, contó a este medio una persona cercana al sargento de la Bonaerense.

