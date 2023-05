Pedirán la nulidad de la imputación por femicidio del ex de la periodista asesinada en Corrientes

Griselda tenía 45 años

Mientras se conocía que la fiscalía formalizaba el cargo por femicidio contra el ex novio de Griselda Blanco, la periodista que fue hallada asesinada en Curuzú Cuatiá, Corrientes; fuentes con acceso al expediente aseguraban a Infobae ciertas dudas sobre la responsabilidad del detenido y el peso de las pruebas en su contra, como también la chance de que hubiera otro sospechoso. Ahora, el abogado del principal acusado avisó que planteará la nulidad de la imputación contra Armando Jara (54).

Francisco Adaime, defensor de la ex pareja de la periodista -único acusado y detenido por el femicidio-, dijo este jueves que planteará la nulidad de la imputación porque “no hay pruebas suficientes”. También explicó que “faltan resultados de informes que son fundamentales”.

Este miércoles, Jara fue indagado por la titular de Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), María José Barrero Sahagún, y se declaró inocente. Además, brindó precisiones de todo lo que hizo ese día, también de las amenazas que recibía Blanco, y respondió todas las preguntas que le formularon.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, el abogado del detenido mencionó y destacó que en la audiencia frente a la fiscal también estuvieron presentes los hijos de la periodista asesinada y “conversaron con Jara normalmente”.

Curuzú Cutiá. La casa donde mataron a la periodista correntina Griselda Blanco

Desde el principio, Luciano y Fabián Cesani no estuvieron de acuerdo con la hipótesis del femicidio de su madre que involucraba a la ex pareja. “No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto”, destacó el joven. Y sobre la detención del ex de su madre, agregó: “Como en cualquier pareja se tienen problemas, pero no para llegar a este extremo... No creo que haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados”.

No obstante, en la audiencia de formalización de la imputación en el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín José Vega, que finalizó ayer a última hora, la fiscal Barrero Sahagún imputó a Jara por el delito de “homicidio agravado por la relación de pareja”, es decir femicidio.

A su vez, la instructora judicial adelantó que pedirá la prisión preventiva del imputado “dado que cuenta con evidencia suficiente para vincularlo al hecho y por existir riesgo procesal”, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado, en el que agregó que la investigación “avanza con distintas diligencias científicas cuyo resultado serán oportunamente informados”.

El posteo de uno de los hijos de Griselda

Al respecto, el defensor manifestó: “No tenemos los resultados sobre el ADN de los cabellos que se encontraron en la mano de la víctima, del hisopado que le hicieron a Jara, de las cámaras y del trabajo de la Policía Científica en la escena”. Y cuestionó: “Esto fue muy rápido y no hay elementos suficientes que puedan involucrar a mi defendido en el hecho”.

En este sentido, mencionó que Jara “ni siquiera tiene alguna lesión o rasguño, cuando se comprobó que la víctima, que era una persona robusta, se defendió”. Por tal motivo, adelantó Adaime, la defensa realizará un planteo de nulidad respecto de la imputación por femicidio y además, dijo, presentará en la Fiscalía una prueba que será “fundamental”.

El caso

El cuerpo de Griselda Blanco fue hallado con un lazo en el cuello, tirado en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca. Lo encontró el sábado pasado uno de sus hermanos cuando fue a la casa de la víctima, ubicada en la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá. Había sido estrangulada.

La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local. Incluso, realizó diversas denuncias públicas, entre ellas, contra un comisario de la policía provincial por abuso sexual y también por un caso de mala praxis en el hospital Irastorza, donde murió una amiga, entre otras, y sus allegados aseguraron que “recibía amenazas”.

La periodista fue estrangulada

Tras conocerse el crimen, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) exigieron a la Justicia “una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del hecho”, al igual que desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).

“Nuestra colega correntina fue asesinada brutalmente el sábado pasado. En un primer momento, quisieron hacer pasar su asesinato como suicidio, a pesar de los evidentes signos de violencia que tenía. La preocupación por una investigación judicial seria y responsable y cómo sigue el caso”, indica el comunicado que invita a participar de la conferencia bajo la consigna “Justicia por Griselda”.

