Detuvieron a un primo de Juliana Awada por amenazar al ex intendente de General Rodríguez

Awada tras ser detenido por la PFA

Juan Manuel Awada, primo de Juliana, esposa de Mauricio Macri, fue arrestado en la tarde de este viernes por supuestamente amenazar a Darío Kubar, ex intendente de General Rodríguez. El procedimiento, que ocurrió en una radio de Banfield, estuvo a cargo del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal tras una rápida investigación del fiscal Walter Velázquez, de la UFI N°9 de Moreno-General Rodríguez.

Kubar mismo denunció el hecho luego de recibir las amenazas el 24 de abril por la tarde, según información judicial a la que accedió Infobae. “Sos el primero que se cagó en mi campaña 2015... Hay un primo Awada del Líbano, del Líbano de visita en Buenos Aires, vino a buscar a Juliana a pedirle explicaciones, porque su marido declaró terrorista a Hezbollah. Vos sos el siguiente... Hoy te anduve buscando y no te encontré. Ya te voy a encontrar...” Luego, posteó en Facebook que Kubar “era una basura” y que lo iba “a buscar”.

En sus amenazas en Facebook, Awada también incluyó al concejal Walter Polverini, que se sumó a la causa como denunciante.

Polverini declaró en el expediente: “A esta persona, Juan Manuel Awada lo conocimos en el año 2016, sería marzo o abril de ese año. Esa persona se acercó al Consejo Deliberante a decir que él era primo de Juliana Awada y que quería una entrevista con el Intendente, que en ese momento era Kubar, también recuerdo que él había dicho algo así como que había estado en el Líbano. A mí me pareció que no era un tipo muy normal, vino sobresaltado y le sugerimos que hiciera el pedido por la Secretaría de la Intendencia. No le di demasiada importancia. Hasta ahí llegó lo que yo conocí de ese hombre. Yo lo volví a ver dando vueltas por ahí pero la verdad que no hablé con él y no tuve otro acercamiento”.

Así, Awada fue ubicado y arrestado en poco más de una semana por el fiscal Velázquez y la PFA. No es la única causa que el primo de la ex primera dama tiene en su contra. Ya había sido denunciado por amenazas con una causa radicada hace varios meses en la Justicia porteña. En 2019 fue acusado por su ex pareja de secuestrar al hijo de ambos, de siete años. En una entrevista que brindó en ese entonces a Tiempo Argentino, aseguró sentirse perseguido por las fuerzas de seguridad por su parentesco con la entonces primera dama.

Vale recordar que en 2016 Kubar fue agredido durante una protesta contra el tarifazo: sufrió una herida en la cabeza por una pedrada y en aquel momento el jefe comunal apuntó contra el kirchnerismo.

Todo se registró, en aquel entonces, en el marco de una manifestación contra el tarifazo. La protesta comenzó frente a un supermercado Carrefour y siguió frente a la municipalidad de General Rodríguez: terminó de manera violenta y con al menos cinco heridos, entre ellos el intendente Darío Kubar.

El jefe comunal, perteneciente en ese entonces a Cambiemos, fue agredido cuando intentó salir a dialogar con los manifestantes, que lo atacaron con palos y piedras. Una de estas impactó en la cabeza de Kubar, cerca de su oído izquierdo, provocándole una herida cortante.

