Juicio contra Sebastián Villa: la defensa insistió con una pericia a la víctima y consiguió el aval de la jueza

Por segundo día consecutivo, Sebastián Villa estuvo presente en la sala donde se desarrolla el debate (Télam)

En la segunda audiencia del juicio contra Sebastián Villa por “lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas coactivas” hacia su ex pareja Daniela Cortés, la jueza le dio la derecha a un pedido de la defensa y convalidó que se realice una pericia psicológica a la víctima que en la etapa preparatoria se intentó hacer en dos oportunidades y no se pudo.

Lo curioso de la decisión judicial es que la perito de parte en cuestión deberá viajar a Colombia para entrevistarse con Cortés y presentar el informe en el lapso de 10 días ante el Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos. Esa evaluación se incorporará como prueba y las partes podrán incluirla en sus alegatos.

La decisión se tomó este martes, luego de que la defensa insistió con el planteo que había hecho antes de llegar al debate. Es que, inicialmente, este juicio se iba a realizarse entre el 19 y 21 de septiembre pasado, pero el abogado Martín Apolo, que representa al futbolista, solicitó la medida y la jueza Dávalos decidió posponer el inicio del proceso.

“Se trata de una pericia a la cual la víctima aceptó someterse. Incluso, con ella en la Argentina se intentó hacer en una primera instancia y no se pudo. Luego, también viajó una perito de parte a Colombia, pero falló ese intento de encuentro con la ex pareja de Villa”, explicaron del caso a Infobae. Para la defensa, la denunciante no se presentó.

Daniela Cortés mostró en sus redes el daño que sufrió de parte del delantero de Boca

Lo cierto es que ahora, finalmente, se dio luz verde para ese procedimiento, pese a que ya el juicio está avanzado y a que el fiscal del caso se opuso por considerarlo extemporáneo. Sin embargo, Dávalos admitió el trámite.

Mientras tanto, el curso del debate no se detiene y luego de la segunda audiencia, el futbolista, custodiado por un patrullero, se fue directo a la concentración de Boca para sumarse al equipo de cara al partido de esta noche contra Deportivo Pereira de Colombia por la Copa Libertadores.

Villa no se entrenó el lunes con el plantel de Boca ni quedó concentrado por la noche porque ambos días tuvo que asistir al juzgado desde la mañana, pero el técnico Jorge Almirón lo anotó en la lista para el partido por si llegaba a tiempo.

El futbolista iba a declarar este martes, pero finalmente no lo hizo, según confiaron desde el entorno del delantero colombiano.

Tras la segunda audiencia el futbolista se fue directo a la concentración de Boca custodiado por un patrullero (REUTERS/Agustina Marcarian)

La causa por “lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas coactivas” contra Villa la inició Cortés con una denuncia tras los ataques que ocurrieron en 2020 en una casa del barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, donde convivían.

La justicia investiga los hechos ocurridos el 27 de abril de ese año cuando la mujer sufrió heridas en el rostro por el maltrato del futbolista, quien tiempo después fue denunciado por abuso sexual por otra víctima.

En junio de 2021, la Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó la elevación a juicio de la causa a requerimiento del juez de Garantías de ese distrito Javier Maffucci Moore, el mismo que interviene en el segundo caso de violencia de género.

