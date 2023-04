Demoraron a una pareja con cuatro menores: no tenían documentos y dijeron ser “ciudadanos del mundo”

La pareja dijo que no tenía documentos y se identificaron con credenciales como “ciudadanos del mundo” (Fuente: Medidor en Red)

Una pareja que circulaba en una camioneta junto a cuatro niños de 11, 8, 5 y 2 años fue demorada en la provincia de San Luis luego de que se negaran a identificarse ante la Policía. Ante la posibilidad de que exista algún delito, y por la seguridad de los menores, la Justicia Federal dictó medidas de protección para los menores mientras se establece la identidad de la supuesta familia.

Todo comenzó este lunes, cuando una camioneta Honda CRV gris llegó al Puesto Limítrofe N° 11 de Las Palomas, en el norte provincial. En ese momento, según reveló El Diario de la República, los policías que hacían un control le pidieron al conductor del vehículo que se identificara. “Me considero un ser vivo autodeterminado”, les contestó y explicó que él su familia provenían de la zona de Mediolaza, provincia de Córdoba, y que se dirigían a la localidad puntana de Villa Praga.

Los efectivos reiteraron su pedido. El conductor aseguró no tener DNI, pasaporte, ni ningún otro tipo de documentación. Acto seguido, siempre según lo citado por el medio puntano, el hombre dijo ser “ciudadano del mundo” y miembro de un grupo que no reconoce las leyes nacionales ni internacionales, ni los límites territoriales. Para refrendar sus dichos, exhibió un carnet, un “Universal Pass (Pase Universal)″, donde se identificó como Sergio. Su esposa, An, y los cuatro chicos tenían la misma credencial y ningún otro tipo de documentación de curso legal en el país.

Perplejos ante la situación, los policías no les permitieron seguir viaje. Pero ese no fue el único motivo: la patente de la camioneta en la que se trasladaban no existía y, además, decía “Propiedad privada”. Según El Diario de la República la familia aclaró que la patente original, emitida en Chile, fue dada de baja y que el vehículo era una “terranave”.

Si bien en un primer momento intervino la Policía provincial, ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal, el caso quedó a cargo del Juez Federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul.

Te puede interesar: Una pericia clave a los dos detenidos por el crimen del colectivero recién se podrá hacer en 15 días

El magistrado se expresó ante el medio local previamente citado y se refirió a la situación de la pareja y los cuatro niños. “No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni a dónde van. Nuestra preocupación, más allá de la falta de identificación y de colaboración de los adultos, es la situación de los menores. Mi obligación es preservar la vida y salud de los niños porque así me obliga la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución”, sostuvo.

La credencial que Sergio mostró a la policía (Fuente: El Diario de la República)

Nacul le corrió vista al fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, quien dispuso una audiencia que se celebró el miércoles a la mañana. El juez participó desde su despacho junto a María Virginia Jalil, defensora pública oficial federal de Villa Mercedes; el fiscal Cristian Rachid y Federico Pastor, defensor público oficial de San Luis, lo hicieron desde la capital vía remota; y Sergio y An también vía remota desde el Destacamento 40 de Los Cajones, donde están demorados.

Tras la audiencia, el juez contó que la pareja no lo reconoció como autoridad por lo que se levantaron y retiraron de la sala en la que estaban. De momento, según El Diario de la República, la Justicia intenta definir si existe algún delito y de qué índole. “Las sospechas podrían ser por una presunta violación a las leyes migratorias argentinas o un delito de supresión o falsificación del estado civil de los menores”, explicó dicho medio.

“Burlaron controles de gendarmería y migraciones. Nadie se explica cómo llegaron a San Luis”, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

Luego de la audiencia fallida, los magistrados ordenaron ayer que se les extraigan las huellas dactilares a la pareja de “manera compulsiva” para definir sus identidades. “Ambos son argentinos, pero su identidad está reservada porque ellos no se reconocen como tal”, explicaron las mismas fuentes a este medio.

Los cuatro niños, que además de no tener DNI ni carnet de vacunación, quedaran bajo el resguardo de una familia por disposición del programa que dirige el Poder Ejecutivo Provincial que se llama “Familias Solidarias”. La medida estuvo a cargo de José Ramiro Bustos, titular del Juzgado Multifuero de la Tercera Circunscripción Judicial de la Justicia de San Luis.

Seguir leyendo: