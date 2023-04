Velan los restos del chofer asesinado en Virrey del Pino

Familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo despiden a Daniel Barrientos (Luciano Gonzalez)

Los restos del colectivero de la Línea 620, Daniel Barrientos, asesinado durante un asalto en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, son velados en una cochería del partido de La Matanza. Familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo se acercaron para dar el último adiós a la víctima del brutal crimen ocurrido en la madrugada del lunes.

El velatorio comenzó ayer a las 20 en la sala funeraria “Nuestra Señora del Valle, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 3, de Gregorio de Laferrere, en dicho partido del sudoeste del conurbano bonaerense.

“Me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir”, declaró Andrea, viuda de la víctima

Al igual que a lo largo de la jornada, sobresalió la indignación, la tristeza y a la vez los buenos recuerdos que dejó Daniel entre los suyos. Jorge, un compañero de trabajo del chofer, quien se encontraba anoche en el velorio, contó que estuvo junto a Barrientos horas antes del asesinato, horas antes de que saliera a hacer su recorrido habitual. ”Estuvimos juntos, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda”, manifestó Jorge, quien trabaja de colectivero desde hace casi 3 décadas.

El velatorio comenzó ayer a las 20 en la sala funeraria “Nuestra Señora del Valle, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 3, de Gregorio de Laferrere

”Cuando me enteré (que lo habían matado) no podía salir a trabajar”, recordó. Jorge también fue víctima de la inseguridad, según contó, “varias veces” le robaron pero nunca fue herido pese a que fue asaltado con armas blancas y de fuego.

En horas de la tarde habló Andrea, la viuda de Daniel Barrientos, quien relató la última conversación que mantuvo con su esposo antes de ser asesinado: “Le dije que me llame cuando llegue para que no usara el celular mientras iba manejando, y no me contestó más”.

En medio de la incertidumbre, y cuando ya se había propuesto ir a hablar con alguno de los inspectores a la terminal de González Catán, Andrea recibió un llamado telefónico que la dejó muda: del otro lado de la línea una voz le comunicó que Barrientos había fallecido. “Me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir”, dijo más tarde en declaraciones televisivas.

(Luciano Gonzalez)

“Queríamos viajar, comprar nuestra casa. Vivir lo que nos quedaba, poner un negocio. También teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Estaba muy complicado todo. No pudimos”, expresó en diálogo con C5N, y en un visible estado de shock, sobre los sueños que quedaron truncos.

Al igual que los compañeros de trabajo del chofer, Andrea manifestó que Daniel “ya quería jubilarse” y que estaba esperando “la contestación de la ANSES” para luego dedicarse a sus nuevos “proyectos”. “Últimamente, ya no quería ir a trabajar, no sé si por miedo, sino que quería disfrutar de la vida y de la familia que armamos”, sostuvo.

(Luciano Gonzalez)

Ayer por la noche compañeros de la misma línea y otros colegas se juntaron en el km 28 de la ruta 6 para recordar al colectivero asesinado. Allí continuaron expresando el dolor por la partida de Barrientos: “Daniel era una persona muy buena, de buen corazón. No encuentro palabras. La noticia me tomó mal, me dan ganas de llorar (se quiebra) Le faltaban días de trabajo y se jubilada”, afirmó Pedro, quien se jubiló hace un par de años, en diálogo con Todo Noticias (TN).

El asalto que le costó la vida a Barrientos ocurrió en el barrio Vernazza de Virrey del Pino. Allí, un grupo de delincuentes abordó el vehículo a las 4:30 para cometer un robo. Un efectivo de la Policía de la Ciudad, que volvía de prestar servicio, estaba a bordo del móvil. Al ver a los ladrones, comenzó un tiroteo.

Tristeza y conmoción en el velatorio del colectivero asesinado

Según declaró el efectivo de la Policía de Ciudad, que fue considerado testigo por el fiscal Gastón Duplaá y no fue acusado de ningún delito, tuvo un breve enfrentamiento armado con los ladrones al identificarse y uno de ellos, al descender del colectivo, le efectuó un disparo en el tórax al chofer. El arma del policía, sin embargo, fue secuestrada para pericias y así determinar de dónde vino el disparo.

Seguir leyendo: