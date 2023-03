Robo piraña a una familia en Ramos Mejía: el padre tuvo que suplicarle a los ladrones que le dejaran sacar a la hija del auto

Así fue el robo piraña en Ramos Mejía

El partido bonaerense de La Matanza fue escenario otra vez de un dramático episodio de inseguridad. En esta oportunidad, el lugar fue la localidad de Ramos Mejía, donde un matrimonio y su pequeña hija fueron víctimas del violento robo de su auto Ford Fiesta de color negro a manos de cuatro delincuentes armados que los sorprendieron cuando salían de la casa. Antes de que huyeran, el dueño del vehículo tuvo que suplicarle a los ladrones que le dejaran sacar a su nena del asiento trasero. No hubo heridos.

Todo ocurrió el jueves pasado minutos después de las 22.20, en la calle José Nicolás de Arriola al 2.000, entre Florencio Varela y Colombia, del barrio Don Bosco. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada, que después fue compartida en el grupo de Facebook local administrado por vecinos de la localidad.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, la mujer y la menor ya se habían subido al vehículo antes de que la banda apareciera en escena. El golpe se dio cuando el hombre se disponía a ubicarse en su asiento para irse. Fue en ese instante que, dos de los delincuentes, lo sorprendieron y le apuntaron con armas de fuego.

El propietario jamás opuso resistencia mientras los ladrones le ordenaban que deje la puerta abierta. Era claro que el objetivo era llevarse el vehículo. En segundos atacaron los otros dos individuos, quienes fueron directo al asiento en el que estaba la esposa. Hicieron lo mismo y la obligaron a bajarse. De lo que no se percataron es que en la parte trasera estaba sentada la nena.

El hombre, atento a que su hija estaba todavía en el interior del Ford, les entregó las llaves a los ladrones y como pudo, lo único que les pidió fue que le dejaran sacar a la menor. Su temor es que en medio del apuro por escapar, la banda se la llevara secuestrada.

Por fortuna, los delincuentes accedieron y le permitió sacar a la niña del auto para después subirse y llevárselo con rumbo desconocido. Sin embargo, la mochila y los documentos de las víctimas quedaron en el vehículo, por lo que le pidieron a los vecinos de Ramos Mejía que les avisen si los encuentran tirados por alguna de las calles de la localidad. “Cada día estamos peor”, “basta, por favor, no podemos vivir más así” y “¿cuándo se va a terminar esto? señores, ¿qué hacen por nosotros?” fueron algunas de las reacciones, vía Facebook, de los vecinos del barrio.

La misma modalidad en Villa Madero

El robo piraña de Ramos Mejía no fue el único episodio de inseguridad en territorio matancero de los últimos días. Ezequiel, un vecino de la localidad de Villa Madero, se encuentra internado luego de ser víctima de un salvaje asalto, en el que dos delincuentes armados lo golpearon y le robaron su camioneta. Pero no terminó ahí: como no podían poner en marcha el vehículo, uno de los ladrones le disparó en el medio del abdomen.

Ocurrió el domingo pasado hacia las 22.15, en la calle Caaguazú al 200, entre Cuzco y Cochabamba. Allí, Ezequiel fue abordado por los dos delincuentes, quienes a punta de pistola lo amenazaron y le sacaron las llaves de la camioneta. De acuerdo con lo que se observa en uno de los videos del ataque, el hombre jamás opuso resistencia. Ya con la situación bajo control, y pese a tener el vehículo en su poder, el par de individuos se acercó nuevamente a la víctima y le exigió que les diera el celular.

“El celu, el celu, el iPhone. Mirá que te mato”, le dijo uno de los delincuentes a Ezequiel mientras le apuntaba con el arma. Según publicó el diario local Viví el Oeste, algunos vecinos alcanzaron a ver a Ezequiel en la esquina con la calle Montevideo, casi inconsciente y allí lo asistieron para evitar que pierda todavía más sangre. Por estas horas se encuentra internado y peleando por su vida en el sector de terapia intensiva del Hospital Doctor Alberto Balestrini, en Ciudad Evita.

El brutal ataque conmovió a los vecinos de Villa Madero, quienes a partir de lo ocurrido y de la serie de hechos de inseguridad que golpean a la zona en el último tiempo, decidieron movilizarse para pedir alguna acción por parte de las autoridades. La tensión escaló en violencia y se produjeron violentos enfrentamientos con la Policía en la puerta de la comisaría de Villa Madero.

Finalmente, la Policía Bonaerense capturó a los dos sospechosos del violento ataque: ambos tienen 15 años y son de la Villa 20 de Villa Lugano.

Según pudo saber Infobae, los arrestos se concretaron en el marco de la causa que se investiga como robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa en Virrey del Pino y en Tapiales. El expediente lo llevaba el fiscal de la UFI N°1 de La Matanza, Claudio Fornaro, pero al ser los detenidos menores de edad, el caso pasó a manos de Emilio Spatafora, de la fiscalía de responsabilidad juvenil de La Matanza.

