Mañana indagarán a Claudio Caniggia en la causa por abuso a Mariana Nannis y pidieron que le realicen una pericia psicológica

Claudio Paul Caniggia

Mañana martes por la mañana, Claudio Paul Caniggia deberá comparecer ante el Juzgado N°18 a cargo de la doctora Fabiana Palmaghini para ampliar su declaración indagatoria en el expediente que investiga el presunto abuso denunciado por su ex pareja, Mariana Nannis. Podrá hacerlo en forma presencial o remota, según confirmaron fuentes con acceso al expediente.

Palmaghini, por otra parte, ordenó el viernes pasado una batería de medidas para profundizar la investigación. La jueza ordenó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se confeccione un informe interdisciplinario de situación de riesgo en base a los datos de su declaración de junio de 2022. También le requirió una junta pericial al Cuerpo Médico Forense para detectar si Nannis sufre síntomas de estrés post traumático o indicadores psicológicos que indiquen violencia de todo tipo sufridas durante su relación con el ex número 11 de la Selección y subcampeón del mundo. Un estudio de este tipo fue clave para, por ejemplo, lograr la condena a Cristian Aldana, líder de El Otro Yo, condenado a 22 por abuso y corrupción de cuatro menores a más de 15 años de ocurridos los hechos.

Luego, la jueza pidió que se le practique al astro una pericia psiquiátrica “tendiente a establecer el estado general de sus facultades mentales; los principales rasgos característicos de su personalidad; si evidencia patologías mentales de alguna clase o índole; y, puntual y específicamente, a establecer o descartar si presenta perturbaciones en su esfera psicosexual que podrían haberlo tornado proclive a llevar a cabo una conducta como la que se investiga”. Caniggia podría negarse a que se le practique este análisis.

Nannis, querellante en el caso y representada por el abogado Carlos Broitman, había difundido en su momento fotos de lesiones en su cuerpo que Caniggia habría causado y que ya constaba en el expediente: Palmaghini más información sobre las imágenes. Desde el año pasado que Caniggia tiene prohibido acercarse a Nannis o contactarse con ella por orden del Juzgado N°18.

Una de las fotos de las lesiones en el cuerpo de Nannis que serán incorporadas al expediente

Las nuevas medidas pedidas por Palmaghini marcan un cambio clave en el expediente. En marzo de 2022, luego de la declaración indagatoria del ex futbolista, donde negó los hechos y se declaró inocente, el juez anterior del caso, Pablo Ormaechea, dictaminó la falta de mérito. El magistrado consideró que, por el momento, no tiene las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pidió al fiscal Carlos Velarde que siga investigando.

La denuncia de Nannis llegó a la fiscalía de Velarde en febrero del 2020. En su declaración inicial, la mujer contó que había sido abusada por su ex esposo “hacía un tiempo”. Luego los investigadores determinaron que esa situación se habría producido el 5 de mayo del 2018 en un departamento del hotel Faena de Puerto Madero.

El juez fue especialmente duro con respecto al trabajo del fiscal en aquel momento. “Es necesario que la denuncia sea mínimamente corroborada, cosa que no ha ocurrido. Se advierte que la querellante no ha prestado declaración testimonial. En ese sentido, la denuncia que formuló ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no fue ratificada. De su versión inicial, no surge si el hecho por el que Claudio Paul Caniggia fue indagado tuvo lugar el 5 de mayo de 2018″

También el magistrado hizo una mención especial a la falta de pruebas para sustentar el relato de Nannis: “Los dichos no pueden ser considerados exactos o precisos, y menos verosímiles, porque carecen de corroboración probatoria. No mencionó lugar, la fecha ni el horario del hecho o hechos que denunció ni brindó detalles acerca de la forma en que se habrían producido”.

