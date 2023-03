Rosario se movilizó para pedir justicia por el crimen de Máximo Jerez

Al grito de ¡Máximo presente, ahora y siempre! una columna de diez cuadras de personas marchó esta mañana por Rosario para pedir justicia por el crimen de Máximo Jerez, el nene de 12 años que murió baleado en medio de una disputa narco en el barrio de Empalme Graneros.

El reclamo, que apunta tanto a la Policía local, la Justicia y a la política, en general, fue organizada por los tíos del niño asesinado, movilizó al barrio Los pumitas y estuva signado por algunas amenazas que los familiares minimizaron.

La concentración, que marchó desde la plaza 25 de mayo hasta la de la Gobernación, ubicada en el cruce de las calles Santa Fe y Dorrego, estuvo acompañada por integrantes de la comunidad QOM (la familia de la víctima tiene raíces en este pueblo originario) como así también acompañaron distintas organizaciones sociales como el Polo Obrero, Movimiento Evita, la CCC y Unidad Piquetera.

Según el sitio Rosario3, además de exigir justicia por la muerte de Jerez, los habitantes del barrio marginal pedirán que las fuerzas policiales se queden en el barrio: “No queremos que se vayan, queremos que se queden”, reclamaron los vecinos.

Ante esta situación, lo que reclaman es que haya “seguridad en el barrio”, y aseguraron ante el medio local que “no queremos más quilombo con nadie; somos de un barrio y nunca pasó esto”.

“Los pumitas es un barrio que tiene muchas carencias, allí se afincaron habitantes de pueblos originarios desde los años 90 y pasaron varias generaciones. Es más, yo fui maestro de los papás de Máximo. Nos dolió mucho lo que pasó y estamos muy acongojados al respecto”, dijo a TN, Manuel Moure, director de la Escuela Taigoyé (N°1344), un establecimiento educativo al que concurren alumnos de pueblos originarios.

El pedido de justicia en la bandera que encabezó la marcha por el crimen de Máximo Jerez

Por otro lado, una familiar del niño asesinado expresó sentirse “cansada y agotada”, marchando bajo el rayo de sol y con la bandera de los pueblos originarios como estandarte al frente de la procesión. “Estoy acá solo para pedir Justicia y nada más que esto. El barrio ahora está tranquilo pero nunca nos vamos a sentir seguros, pero no nos vamos a ir. Nos sentimos acompañados por todas las organizaciones, somos un pueblo de la Iglesia y oramos para que esto no pase más”, declaró.

La tía de Máximo además sostuvo que hasta el momento no se reunieron con el intendente, que la presencia de los gendarmes en la ciudad de Rosario es “para uno o dos meses” y que no está de acuerdo con la pueblada del lunes que destrozó un presunto búnker de droga. “No me gusta, porque es una guerra de pueblo contra pueblo”, sostuvo.

Antonia, otra tía de Máximo, dijo que las autoridades municipales las recibieron, está tranquila con la presencia de Gendarmería en el lugar pero reconoció que “las balaceras van a seguir”, en declaraciones a Crónica TV .

La muerte de Máximo Jerez

El niño de 12 años, que quedó en medio de una balacera narco, no tenía ningún lazo con las organizaciones criminales que operan en Rosario. Tampoco su familia.

El pequeño fue asesinado cuando salió de su casa para comprar algo en el kiosco que acompañara el tereré fresco que tomaría después de las porciones de pizza casera que había cenado. Las balas que salieron de un auto con vidrios polarizados lo frenaron y también alcanzaron a tres de sus primos de 13 y dos años.

“No tengo palabras, hermano. Nos dejaste, te nos fuiste”, escribió en Facebook una de sus hermanas. “Él quería llegar hasta la final. El sueño de él era recibir la bici y su trofeo. Me decía ‘Yo voy a ponerme las pilas en jugar”, contó. “Te voy a llevar en mi corazón siempre. Eras un nene lleno de salud, lleno de vida, eras re piola hermanito”, recordó la familia.

