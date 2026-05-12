Crimen y Justicia

Detuvieron a dos jóvenes que amenazaron a un hombre con una cuchilla y le robaron en su casa de La Plata

Los asaltantes irrumpieron en la casa de la víctima y, entre amenazas, se llevaron varias de sus pertenencias. Escaparon a pie, pero los atraparon

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Una imagen compuesta muestra una puerta dañada, el exterior de una casa y una mesa con una mochila, un portátil y una cuchilla frente a un cartel policial
Imagen compuesta del domicilio asaltado en La Plata y los elementos recuperados por la policía, incluyendo la cuchilla utilizada en la amenaza al dueño de la casa (El Día)

Dos jóvenes fueron detenidos este lunes en las afueras de La Plata tras protagonizar un violento ingreso a una vivienda particular, según informaron fuentes policiales.

El episodio se registró en una finca situada sobre la calle 142 entre 33 y 34, donde los delincuentes sorprendieron al propietario bajo amenazas y lo sometieron con un arma blanca.

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La secuencia comenzó cuando los sujetos, de 25 y 18 años, forzaron la puerta principal de la casa y accedieron al interior de manera abrupta. Una vez adentro, redujeron a un hombre de 53 años, utilizando una cuchilla de gran tamaño.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Día, bajo intimidación constante, los individuos obligaron a la víctima a desbloquear su teléfono móvil y lo mantuvieron en el suelo mientras revisaban las habitaciones y sustraían diversos objetos de valor.

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Tras el llamado de alerta al 911, los efectivos del Comando de Patrullas se trasladaron rápidamente al lugar del hecho. Allí, la víctima pudo describir a los asaltantes y brindar detalles relevantes sobre la vestimenta y las características físicas de los individuos. Los sospechosos, según la reconstrucción, habían escapado a pie por las calles de la zona.

A solo 400 metros de la vivienda, en la intersección de 142 y 528, los uniformados interceptaron a dos jóvenes que coincidían con la descripción aportada por la víctima. Durante la requisa, los agentes hallaron una mochila en poder de los detenidos que contenía una computadora notebook de alta gama y la cuchilla de 35 centímetros utilizada en el ataque.

El propietario reconoció de inmediato tanto a los individuos como los elementos secuestrados durante el procedimiento policial. Los detenidos quedaron bajo custodia a disposición de la justicia, en tanto los objetos recuperados fueron devueltos a la víctima.

A pesar del arresto de los dos sospechosos y la recuperación de parte de los bienes robados, los investigadores constataron que aún faltaban otros elementos sustraídos durante el episodio. Entre los objetos que no fueron hallados se encuentran un televisor LED de 42 pulgadas, una guitarra criolla y dos teléfonos celulares.

Para encontrar los elementos restantes, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) llevó adelante el registro de una vivienda ubicada sobre la calle 143, señalada como posible escondite o refugio de los autores del hecho. Tras la inspección, no se encontraron rastros de los artículos faltantes ni indicios de su ubicación.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Plata, desde donde se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso la permanencia de los detenidos bajo custodia hasta su comparecencia en sede judicial durante la jornada.

De acuerdo a lo mencionado por el mismo portal, los jóvenes involucrados enfrentarán una audiencia en el transcurso de este martes.

Le robaron mientras intentaba guardar el auto en la cochera

Una mujer fue interceptada por tres asaltantes cuando intentaba estacionar su auto en una cochera cerca de la medianoche del sábado. Luego de varios momentos de tensión, forcejeos y pedidos de auxilio, consiguió huir del lugar (Video X: @Hechosanderecho)

A fines del mes pasado, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata, una vecina fue interceptada por tres personas mientras intentaba guardar su vehículo durante la madrugada. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y fue relatado por la propia víctima.

El episodio ocurrió pasada la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada. “Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando el momento de desesperación.

La secuencia se agravó cuando la víctima intentaba escapar y, luego de varios segundos de forcejeo, lo consiguió. La mujer denunció que, tras el intento de robo, realizó un llamado inmediato al 911 solicitando auxilio, pero el patrullero nunca llegó al lugar. “Es inaceptable que situaciones de gravedad ocurran sin respuesta inmediata”, sostuvo la mujer.

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