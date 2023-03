Narcotráfico: Agustín Rossi negó que haya teléfonos en poder de los presos en las cárceles federales

Agustin Rossi, jefe de Gabinete del Gobierno Nacional (Crédito: Nicolas Stulberg)

La violencia en Rosario parece no tener límites ni final, es que meses atrás diversos informes dieron cuenta que los narcos seguían controlando el delito aún estando presos. Ante esta situación, días atrás la Procuración General de la Nación le había pedido al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para evitar que los jefes narcos continúen operando desde las cárceles federales, tal como se detectó en investigaciones judiciales. Sin embargo, en el otro extremo, Agustín Rossi, jefe de Gabinete, negó rotundamente que los presos los tengan en su poder: “No hay teléfonos en las cárceles, la situación no es tan como se dice”.

Las declaraciones del funcionario llegan luego de que esta semana se encontraron dos celulares durante los allanamientos a las celdas de los jefes de la organización ‘Los Monos’ en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Trelew. Allí, los internos utilizaban un hueco en la pared para pasarse los celulares. En 2021, la PROCUNAR incluso elaboró un informe que dio cuenta de 19 casos de jefes narcos que desde las cárceles continuaban manejando el negocio de la droga y cometían otros delitos.

Lejos de estos datos, Rossi sostiene que no hay celulares en las cárceles y que tampoco hay señal: “Le pedí al Enacom que me dé un informe, el informe me dice que no hay señal de celular en Marcos Paz. Ese informe es del alcance de las tres empresas que prestan servicio de celular y no daba el radio de alcance de cada una de las celdas y antenas. No conforme con eso le pedí que vaya una comisión del Enacom con los aparatos necesarios para medir. En Marcos Paz no hay 4g, ni 3g, ya fuera de Marcos Paz hay 2g, pero sí, no tiene que haber teléfonos celulares”.

La violencia en Rosario parece no tener límites

Por su parte, la Procuración le hizo llegar al Gobierno Nacional una serie de propuestas para evitar que esos delitos se sigan cometiendo. Entre ellas, que se instalen en los pabellones inhibidores de celulares, que los lugares de detención tengan requisas más periódicas, que se controle la complicidad de agentes penitenciarios y que haya más rigor en los beneficios que puedan obtener los presos de un perfil de mayor riesgo.

Además de las medidas, otro de los puntos que se discuten es la complicidad de los agentes penitenciarios con el crimen organizado. Al respecto la PIA presentó un informe sobre las acciones que vienen realizando para prevenir e investigar la connivencia del SFP. También se tiene en cuenta una serie de secuestros extorsivos ordenados desde las cárceles donde también habrían participado agentes penitenciarios en la entrega de celulares para cometer esos delitos.

Desde hace un tiempo, la ciudad santafesina atraviesa una ola de crímenes que, por ahora, parece ser imparable. En los últimos 14 meses se registró un total de 347 homicidios en el departamento de Rosario, con más de 58 hechos en lo que va de 2023, según el Observatorio de Seguridad Pública.

Cárcel de Marcos Paz

Sin embargo, más allá de los números, los informes y los hechos aberrantes de cada día, Rossi asegura que la ciudad sigue con su dinámica: “Rosario no dejó de ser una ciudad de trabajadores, sigue teniendo su cultura, su cine, sus universidades, sigue teniendo todo lo que tiene una ciudad”.

“Yo vivo en Rosario, nosotros no vemos lo de Rosario por la tele, todos los fines de semana voy a Rosario, mi mujer vive en Rosario, mis hijos viven y estudian en Rosario. Tengo las mismas preocupaciones que todos los rosarinos, pero seguimos viviendo en la ciudad, no pienso mudarme, Los rosarinos trabajan en la ciudad y hacen sus actividades, el fútbol se sigue jugando en Rosario, es una situación grave si quiere ponerle un calificativo más duro califiquelo más duro, no es que no se vive”, dijo el jefe de Gabinete en diálogo con Todo Noticias.

Con una violencia sin límites y con un estado de situación de tensión, Rossi reconoce la crudeza del panorama y sostiene que el Gobierno prepara acciones para terminar con estos hechos: “Es una situación grave que merece respuesta de todos los niveles del estado, estamos trabajando fuertemente en eso. No hay nadie más que los rosarinos, que los que vivimos ahí, más preocupados y ocupados para que Rosario vuelva a ser la ciudad que en algún momento vivimos”.

