Buscan a un joven que desapareció en una zona de playas de Chubut

Diego Alejandro Barría es el joven desaparecido el sábado último en las playas del norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia (Facebook Virgina Brugger)

Pasaron cuatro días de la desaparición de Diego Alejandro Barría quien recorría en un cuatriciclo la costa norte de Comodoro Rivadavia y hasta ahora nada se sabe de él. Por tal motivo, la policía del Chubut junto con bomberos y apoyo de aviones del aeroclub local, sobrevuelan la costa atlántica.

El rastrillaje por tierra y aire fue confirmado por la Unidad Regional Comodoro Rivadavia a través de la División Búsqueda de Personas, que describió al joven “de 32 años, 1,85 cm de altura, robusto, de cabello corto castaño tipo lacio, tez trigueña y ojos color café”.

“Cuando desapareció vestía unas botas color naranja, un jogging negro marca Fox, una remera y una campera blanca con la inscripción ‘Viento del sur’ y una mochila”, agregaron.

La búsqueda se concentra en un paraje costero conocido como Puerto Visser y Rocas Coloradas. El misterio entorno al caso es que el pasado lunes, a 40 horas de que se lo vio por última vez, un grupo de búsqueda encontró su cuatriciclo destruido y a metros el casco de Barría, abollado y partido en la zona del mentón, sin manchas de sangre.

A partir de los elementos encontrados, distintas reparticiones de la policía de Chubut, personal de Bomberos Voluntarios, amigos y agrupaciones de vecinos amantes de las 4x4 acudieron a la zona para intensificar la búsqueda del joven desaparecido.

El sábado pasado fue encontrado el cuatriciclo y el casco de la víctima (Facebook Virginia Brugger)

Con base a la zona donde se hallaron los elementos, se desplego un amplio radio de búsqueda pero hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos. Al respecto, se advirtió que se trata de una zona donde no hay señal de telefonía móvil de manera que en caso de haber ocurrido un accidente, no pudo pedir ayuda.

“En el supuesto de haber tenido un accidente no hubiera podido pedir auxilio, lo que nos hace pensar que se golpeó, se desorientó e intentó buscar ayuda en estado de shock”, estimaron sus amigos en diálogo con Télam.

Otra de las hipótesis es que también podría haber caído en alguno de las cañadones que se forman en los numerosos acantilados. Frente a dicha situación, agentes a caballo pertenecientes a la policía montada centraron la búsqueda sobre el sector donde se presume que se pudo accidentar. Sin embargo, no se encontraron indicios sobre su paradero.

La pareja de Diego Alejandro Barría pidió por su aparición (Fuente: Facebook)

Cabe recordar que el último contacto que se tuvo con Barría fue el sábado a las 21 horas cuando completó la carga de combustible y desde ese entonces no se sabe sobre su destino. Ante lo sucedido, Virginia Brugger, la esposa del joven desaparecido expresó en sus redes sociales: “Solo una señal para poder encontrarte, por favor. Dale mí loco, no me dejes, ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así”.

En su cuenta de Facebook, Brugger sostuvo: “Te escuché acelerar toda la noche con la ilusión de que volvías a casa, dónde estas mí mañoso”. A su vez, agradeció a las personas que siguen buscando a su esposo y sostuvo: “Todos estamos rogando para que aparezca pronto, no dejen de pedir por él, no perdamos la fe. No lo dejen solo, tráiganme a Diego”.

Finalmente, en otra de sus publicaciones pidió: “levantemos la voz, tenemos que encontrarlo. Todos podemos colaborar”. Y remarcó que “se necesita más gente que tengan 4x4, drones, cuatris y las autoridades que pongan más de su parte tienen que darle más importancia. Es una persona buena, vamos, hagan ruido para que se muevan más”.

