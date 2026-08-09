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Alerta amarilla en CABA y en 13 provincias por el frío extremo: qué dice el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las bajas temperaturas que se registrarán en la zona metropolitana y que se podrían extender para los próximos días. Cómo estará el clima en el resto del país este domingo

Un hombre caucásico de mediana edad con gafas, abrigo beige, bufanda clara y guantes oscuros camina por una calle soleada con árboles y edificios al fondo.
El SMN indicó que para esta jornada habrá sol durante todo el día, con muy pocas nubes hacia la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana marcada por el frío y la estabilidad atmosférica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las temperaturas polares se comenzarán a sentir desde este domingo, donde hay una alerta amarilla en catorce provincias por el frío extremo y lo mismo ocurrirá para los próximos días.

Según detalló el SMN, este domingo se presenta con cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas de 4 °C y máximas de 13 °C en las primeras horas, con un incremento paulatino hacia los 22 °C durante la tarde. El viento, de intensidad moderada, soplará del sector norte y oeste, con ráfagas de 13 a 22 kilómetros por hora.

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Para el lunes, el parte oficial del organismo indicó condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que variarán entre los 3 °C y los 12 °C. Los vientos mantendrán dirección predominante del oeste y velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora. No se prevén lluvias para el inicio de la semana, una tendencia que se mantendrá como mínimo hasta el miércoles.

El martes, se espera un leve ascenso térmico, con mínimas de 5 °C y máximas de 12 °C. El viento continuará desde el oeste, mientras que el cielo permanecerá parcialmente cubierto.

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Diagrama de pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires con datos de siete días. Muestra fechas, iconos de sol, nubes, lluvia, temperaturas, vientos y porcentajes
Para esta nueva semana, el SMN señaló que sólo el miércoles podría estar inestable

El miércoles, el área metropolitana podría experimentar el único episodio de inestabilidad de la semana. El SMN advirtió sobre una probabilidad de lluvias aisladas entre el 10 % y el 40 % durante la tarde y la noche, con temperaturas entre los 8 °C y los 12 °C. Se prevé que el viento rote hacia el sur y suroeste.

A partir del jueves, las condiciones volverán a estabilizarse. El pronóstico señaló cielo mayormente nublado, ausencia de precipitaciones y un leve aumento térmico, alcanzando máximas de 13 °C y mínimas de 9 °C, con un crecimiento de la humedad. El viernes y sábado, el ambiente frío persistirá, aunque las máximas ascenderán hasta los 15 °C. Durante estas jornadas, el viento mantendrá intensidad moderada y dirección oeste.

De acuerdo con el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones en la región será mínima durante la mayor parte de la semana, lo que favorece la continuidad de actividades al aire libre y la circulación en la ciudad. Las temperaturas bajas y el predominio de nubosidad parcial serán los rasgos distintivos del período.

En cambio, y para la provincia de Buenos Aires, el organismo informó que se registran chaparrones en toda la parte sur bonaerense, mientras que en el centro y norte está entre parcial a algo nublado.

Hacia el martes, las condiciones se tornarán más estables, con nubosidad parcial en el centro y sur y nubosidad mayoritaria en el norte. Recién en el tramo que comprende la tarde y noche del miércoles podría haber lluvias en las localidades bonaerenses aledañas a la Ciudad de Buenos Aires. Desde el jueves y hacia el próximo sábado, habrá un firmamento mayormente nublado en toda la extensión de la provincia.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con divisiones provinciales, zonas coloreadas en verde y amarillo, rótulo de temperaturas extremas por frío y fecha de emisión 08/08/2026
Alertas por frío extremo en gran parte del país

El SMN indicó que un total de catorce provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías: Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de advertencias cuenta con un efecto leve a moderado en la salud y puede ser peligrosa, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Ante este panorama, las recomendaciones oficiales son:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
Mapa de Argentina con divisiones provinciales, áreas en verde y amarillo. Iconos laterales de lluvia, nieve y viento. Botones superiores para días. Fecha de emisión
Las alertas por nevadas y fuertes vientos en el oeste del país

En tanto, por fenómenos climatológicos, el organismo indicó que rige una alerta amarilla por nevadas en Neuquén y Mendoza. Por lo que se solicita:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Por fuertes vientos, el área cordillerana que comprende desde La Rioja y Catamarca está bajo alerta amarilla; mientras que Catamarca y Salta cuentan con alertas amarillas por viento Zonda. Ante este escenario, lo ideal es mantenerse a resguardo y con ventanas y puertas cerradas, asegurar cualquier elemento que pueda volarse, evitar refugiarse en marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

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