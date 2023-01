“Institución de bien”: el repudio a los rugbiers del club donde jugaron

Ciro y Lucas Pertossi, luego de un partido de rugby.

El Club Náutico Arsenal Zárate se desmarcó, a través de un comunicado, de las polémicas palabras de Bernardo Sitges, fundador de la entidad deportiva, donde jugaron varios de los acusados.

Sitges señaló esta semana en una entrevista con Radio con Vos que le da “mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernando, y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando. La mayoría de lo que hablan es mentira. Por ejemplo, que son hijos del poder porque son familias muy humildes. Lástima que se haya hecho tan mediático esto”, señaló Sitges, quien no solo conoce a los acusados sino que supuestamente mantiene una relación estrecha con los familiares de Máximo Thomsen, Mauro Pertossi y Enzo Comelli.

La Comisión Directiva de la entidad expresó en un comunicado emitido en las últimas horas que “como institución somos totalmente ajenos a los hechos acontecidos en Villa Gesell y que no es real que los 10 personas imputadas fueran socios y practicaran algún deporte en el club”. Aclaró que solo tres de los acusados participaron de actividades en Náutico Arsenal como socios, y que luego se alejaron por motivos personales, sin nombrarlos. Ellos son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi, entre los más complicados en el expediente.

Además informaron que “el club como institución de bien hace saber que nada de lo que mencionan algunas personas sea en los medios o en redes sociales tienen relación ni el aval del CNAZ”.

Por último, tras extender condolencias a la familia de Fernando, como así también a las personas “que están atravesando por uno de los momentos más difíciles de sus vidas”, el club afirmó en el texto -en mayúsculas y subrayado en parte- que “nuestra institución rechaza, repudia, condena enfática y terminantemente todo hecho de violencia”.

El comunicado emitido por el Club Náutico Arsenal Zárate

“Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente”, aseveró Sitges al ser entrevistado por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos: “Es una barbaridad lo que dicen. No es un grupo que salió a matar, que estuvo organizado. Es una payasada total que no comparto, nadie puede compartir eso.... No quiero que lo saquen de contexto. Me parece horrible que se peleen dos personas, pero lamentablemente pasa”, aseguró luego.

Así, continuó su defensa radial: “No salían a atacar, no son perros. Se peleaban, hay gente que se pelea más y gente que menos. Estoy de acuerdo que los condenen, pero no son personas que salían a atacar”. Sus declaraciones generaron un amplio repudio en redes sociales.

El proceso continúa hoy en su novena jornada. La audiencia de hoy, como las ocurridas en las últimas semanas, se centrará en agotar la prueba forense. Hoy, se trata de videos, con peritos de la PFA que trabajaron en el reconocimiento facial de las filmaciones hechas por testigos y cámaras de seguridad que son consideradas altamente incriminatorias en el caso. Se trata, básicamente, de poner a cada cara el nombre correcto, lo que en cálculos de la fiscalía puede consolidar aún más la acusación.

El recuerdo a Fernando en la valla de los tribunales de Dolores (Ezequiel Acuña)

Aunque inicialmente estaban pautados catorce testigos, según supo Infobae, para la novena jornada la mayoría de ellos no será requerido por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, ni por la querella, encabezada por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola.

Una de las sorpresas de la audiencia de hoy, confirmada en las últimas horas, es la declaración de Pablo Alberto Rodríguez Romeo, el joven que chateaba con Pablo Ventura en las horas posteriores a conocer el crimen.

Romeo fue citado por la querella. En esas conversaciones, Ventura -que horas después sería detenido por el hecho- le expresaba su disgusto por los imputados.

