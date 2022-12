Tres manteros detenidos luego de una pelea con vecinos en el barrio porteño de Once

Una vecina de Once tuvo un altercado con un grupo de manteros

Esta semana se viralizó un video de un nuevo conflicto en la vía pública que involucró a los manteros. En la zona de Once, en el barrio porteño de Balvanera, una vecina tuvo un altercado con un grupo de vendedores cuando tuvo dificultades para caminar porque la vereda de la calle Perón al 2700 estaba muy reducida debido a la ropa desplegada y exhibida en el suelo. En consecuencia, la mujer entró en cólera y empezó a revolear la mercadería. Varios testigos filmaron la situación, mientras otros intentaban calmar a la vecina, sin éxito.

La mujer se llama Liliana y tras la viralización de las imágenes, explicó en una entrevista a Telenueve: “Lo que hice fue enojada, muy enojada, perdí los estribos, pero si sirvió para visibilizar el problema que tenemos bienvenidos la vergüenza. Aquí no hay ley”, dijo. Y agregó: “Los manteros te gritan e insultan, le pegan a las personas, les pegan a mis hijos, a nuestros animales. Ellos pretenden que no saquemos a los perros a hacer pipí. Comen en las calles, dejan sus restos, hacen otras cosas. Esto es todos los días, uno no tiene un día para poder disfrutar del barrio”.

Este viernes se produjo un nuevo conflicto en la misma cuadra y hubo una manifestación de protesta en el lugar, impulsada por la organización Buenos Vecinos BA. Gloria, quien integra esa agrupación, despachó su enojo ante una consulta de A24: “Hace casi tres años tenemos nueve manzanas de Once, que pertenecen al espacio público, ocupadas por una asociación ilícita que infringe la ley con venta de mercadería de contrabando y marcas apócrifas. Hoy por la mañana le rompieron la cara a un vecino de esta cuadra”.

Respecto de la agresión, fuentes policiales comunicaron a Infobae que personal de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad se dirigió hasta la zona y al arribar, los efectivos se entrevistaron con una mujer peruana de 38 años que había sido golpeada. Ella les relató a los agentes que había tenido una discusión con los vendedores y que, en medio de esa situación, estos le propinaron golpes en el rostro. Debido a las heridas, una ambulancia del SAME se acercó hasta allí y derivó a la mujer al Hospital Ramos Mejía. También recibió asistencia médica uno de los tres manteros que habían estado involucrados en los incidentes.

Se trata de dos argentinos de 23 y 38 años y un ciudadano peruano de 48. Todos quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la doctora Laura Precedo, quien dispuso la detención de los tres y resolvió imputarlos por el delito de lesiones.

Manteros recorrieron a pie las calles porteñas con el ataúd de un compañero fallecido

Al margen de estos episodios, en las últimas horas se viralizó otro video que causó sorpresa en las redes sociales. La filmación muestra a un grupo de manteros de Once caminando en medio de la calle con un ataúd en alto mientras se dirigían al cementerio de Flores, en una forma singular de homenajear a un compañero fallecido. La acción llamó la atención de quienes pasaban por el lugar y provocó demoras en el tránsito.

