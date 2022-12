El comunicado de la familia del joven de 24 años que murió durante los festejos del domingo por la obtención del Mundial de Qatar 2022

El centro porteño fue el epicentro de los festejos (Fotos/Franco Fafasuli)

A.M., un joven porteño de 24 años que fue parte de los festejos el domingo pasado luego de la consagración de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022, este martes por la mañana murió en el Hospital Fernández tras haber sido diagnosticado con muerte cerebral después haber sufrido una fuerte caída que le provocó un traumatismo de cráneo.

Cuando trascendió la noticia del accidente de A.M., fuentes policiales aseguraron que fue hallado por un patrullero de la Comisaría 1A de la Policía de la Ciudad en la madrugada del lunes, en Avenida del Libertador y Pellegrini. “Se encontraba saltando en el techo, festejando el triunfo de la Selección, hasta que una chapa se rompió y cayó al piso”, expresaron.

Sin embargo, la familia de la víctima negó esa versión. En un comunicado que redactaron los padres de A.M., y al que tuvo acceso Infobae, dieron una versión diferente de lo ocurrido, en la que detallaron paso a paso lo que sucedió.

Te puede interesar: Murió un joven que sufrió un accidente durante los festejos del domingo por el Mundial

Además, descartaron que estuviera “drogado” o “borracho”, como se deslizó en un principio. “Era un chico sano, estudiante y laburante que, junto con sus amigos, decidió irse del centro porque había empezado a haber disturbios y querían irse hacia sus casas a cenar”, apuntaron.

De acuerdo con la familia, aproximadamente a las 20.30 del domingo, A.M. y sus amigos estaban yendo hacia el auto que habían dejado estacionado sobre la Autopista Illia, como otros tantos autos que no pudieron acceder al centro porteño por la cantidad de gente que participó de los festejos.

Según el comunicado de la familia, A.M. decidió irse del centro porque había empezado a haber disturbios (Foto/Franco Fafasuli)

“Cuando estaban a 20 metros del auto, A.M. decide orinar sobre el costado de la autopista, pasando el guardarraíl, y es ahí cuando pisa en falso una chapa vieja de plástico que oficiaba de techo del estacionamiento de los restaurantes y cae al vacío. En ese momento, los amigos se dirigieron hacia el lugar para socorrerlo y al lugar también arribó en ese momento la policía y los trabajadores del estacionamiento”, describieron los padres de la víctima en el comunicado, que también hicieron hincapié en la dificultad que tuvo A.M. para conseguir asistencia médica.

Te puede interesar: La violencia que opaca los festejos: hinchas vandalizaron un patrullero de la Policía de la Ciudad

“Se llamó al SAME múltiples veces y pasada media hora los amigos pararon una ambulancia de ‘ayuda médica’ que transitaba por Avenida del Libertador. En principio, fue trasladado al hospital Rivadavia, donde dijeron no poder recibirlo. Luego, lo llevaron al Fernández, donde quedó internado con muerte cerebral. No estaba drogado ni borracho, solo no quería que lo miren mientras orinaba”.

Y, antes de concluir el texto, recordaron: “Era un chico sano, estudiante y laburante que junto con sus amigos decidió irse del centro porque había empezado a haber disturbios y querían irse hacia sus casas a cenar y seguir festejando más tranquilos”.

Hinchas argentinos derribaron la puerta del Obelisco a mazazos

El domingo pasado, más de un millón de personas salieron a las calles porteñas para celebrar la obtención de la Copa del Mundo. Se concentraron principalmente en el Obelisco y a lo largo de toda la traza de la Avenida 9 de Julio, por la avenida Corrientes, entre Alem y Callao, según estimaron fuentes oficiales. Hubo 17 detenidos por la Policía de la Ciudad, principalmente, por robos y peleas aisladas que no generaron mayores incidentes. También 340 heridos.

El hecho doloso más grave ocurrió en la estación Retiro de la línea C. Allí, en horas de la tarde, un hombre de 33 años fue apuñalado en el pecho, tras una pelea en el interior de una formación que estaba detenida en el andén.

La víctima fue encontrada en el sector de molinetes por personal de la Comisaría 1A de la fuerza porteña y atendida de inmediato por el SAME. Un menor de edad fue arrestado por el ataque, según reportó la agencia de noticias Télam: le encontraron una faca entre sus pertenencias. El adolescente detenido fue enviado al Instituto Inchausti por orden de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal María Valeria Masaglia.

Este martes por la mañana, tras la llegada de la Selección con la Copa, hinchas argentinos derribaron la puerta del Obelisco a mazazos y se volvieron a subir a lo alto del monumento en la previa a la caravana del micro descapotable que trasladó a los jugadores por la Ciudad de Buenos Aires. Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, consideró que esa forma de festejar “no es pasión”. “Eso es vandalismo y lo que están haciendo es teñir la fiesta que es de todos los argentinos, y que tienen que disfrutar con sus ídolos”, dijo.





Seguir leyendo: